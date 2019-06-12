الأسهم تتماسك أمام عمليات جني أرباح

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسكت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، إذ ارتفع سوق دبي هامشياً بدعم من «إعمار»، فيما نزل سوق أبوظبي مدفوعاً بهبوط أسهم «أبوظبي الأول» و«التجاري» و«اتصالات».

وصعد سوق دبي 0.02% عند مستوى 2675.39 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والنقل والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.64% إلى مستوى 4965.86 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم أمس إلى 328.5 مليون درهم، منها 204 ملايين في دبي، و29 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 205.5 ملايين سهم، توزعت بواقع 176.5 مليون سهم في دبي، و29 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي الطفيفة مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.18% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.22% و«أرابتك» 0.63% و«داماك» 1.07%، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.01% نتيجة صعود «العربية للطيران» 2.86%، رغم تراجع «الخليج للملاحة» 0.49% و«أرامكس» 0.23%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.98% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع انخفاض «دبي المالي» 0.69% فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «شعاع» بنحو 0.11%.

وتصدر سهم «مصرف عجمان» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، وارتفع 2.17% إلى 0.94 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» بسيولة بقيمة 34.85 مليون درهم، ليقفل عند 1.08 درهم، ثم سهم «داماك» بسيولة 26 مليون درهم، ليغلق عند 0.94 درهم. وكان سهم «تبريد» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.13% إلى 1.65 درهم، فيما كان سهم «أمان» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.23% إلى 0.45 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.7% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.44%، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.11% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتراجع قطاع الطاقة بنحو 2.18% مع هبوط «طاقة» 8.8% و«دانة غاز» 1.43% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%، بينما ارتفع قطاع العقار وحيداً بنسبة 2.07% مع صعود سهم «الدار» 2.19%، وزاد قطاع الاستثمار 0.71% مع صعود «الواحة كابيتال» 1.32%.

وحل سهم «أبوظبي التجاري» في صدارة الأسهم النشطة بسيولة 32.3 مليون درهم، ليغلق عند 8.63 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 26.8 مليون درهم، ليصل إلى 14.78 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 24 مليون درهم، ليقفل عند 16.06 درهماً.

وكان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.28% إلى 3.79 دراهم، فيما كان سهم «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.59% إلى 0.66 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 5 ملايين درهم، منها 2.6 مليون درهم للعرب، و2.32 مليون درهم للمواطنين، و49.7 ألف درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 5 ملايين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 5.4 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو البيع بدبي بصافي استثمار29.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 5.4 ملايين، وإلى الشراء بدبي بصافي استثمار 29.3 مليون درهم.

إفصاحات

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها على علم بأن الشركة المسؤولة عن تزويد خدمات التبريد في منطقة «موتور سيتي» في دبي هددت سكان المنطقة بقطع التكييف عن المرافق العامة فيها، وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين مؤسسة التنظيم العقاري بدبي.

وأوضحت أن إدارة جمعية الملاك في «موتور سيتي» هي الجهة المعنية بالتعامل مع هذه الشركة في حال وجود أي مستحقات لها، حيث إنها الجهة المختصة بتحصيل رسوم خدمات التبريد من الملاك، مؤكدة عدم وجود علاقة مباشرة لها كمطور بهذا الأمر.

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، استقالة الشيخ خالد بن زايد بن صقر بن زايد آل نهيان من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية المنعقدة أمس، انتخبت جاسم الصديقي لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو غير تنفيذي مستقل.

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الأحد المقبل لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ليحل محل رئيس مجلس الإدارة المستقيل.

قررت شركة النعيم القابضة للاستثمارات زيادة رأس المال المصدر من 240.45 مليون دولار إلى 264.49 مليون دولار. كما أقرت عموميتها توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم من الأسهم المصدرة، تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2018، وذلك لحاملي السهم في السوق المصري وسوق دبي المالي.

دعت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت، المساهمين لاستلام أرباحهم النقدية عن عام 2018 من خلال مراجعة شركة نسر للاستثمارات المحدودة.