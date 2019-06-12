الاندماجات تجعل دبي قوة مالية عالمية

المصدر: دبي - نهى حوّا

أكدت مصادر مصرفية أن صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على جميع أسهم نور بنك، تجعل من دبي قوة مالية حقيقية في المنطقة والعالم، وسيكون البنك أقوى وأكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة عالمياً. ويعتبر بنك دبي الإسلامي أكبر وأقدم المصارف الإسلامية، ويمثل معيار الذهب للتمويل الإسلامي على مستوى العالم.

حيث سيكون للمصرف الجديد بعد الدمج ميزانية مجتمعة وخبرة قطاعية أكبر بكثير. وأكدت مصادر مصرفية أن الدمج تطور مهم لصناعة التمويل الإسلامي التي تستمر في النمو، وهي بالفعل بديل مهم للقطاع المصرفي التقليدي، مشيرة إلى أن الدمج اتجاه سوف يستمر في الصناعة المصرفية لدول الخليج.

ونقل موقع «بلومبيرغ» عن الخبير المالي عارف شريف، إن سعي مصرف دبي الإسلامي، للاستحواذ على منافس محلي، يأتي ضمن موجة إقليمية من الاندماج والتوحيد تمر بها صناعة الخدمات المالية، فيما تسعى مصارف المنطقة إلى تحسين التنافسية وتعزيز رأس المال وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وقالت آرثي تشاندراسكاران المديرة المالية في شعاع كابيتال، إن الصفقة «شيء إيجابي للقطاع ولبنك دبي الإسلامي»، وإن البنك قد يدفع نحو 0.8 أو 0.9 أضعاف القيمة الدفترية لأسهم بنك نور، لتؤدي الصفقة إلى وفورات تصل إلى 20% لنور بنك على الأقل.