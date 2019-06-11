«فيتش» تثبّت تصنيف خمسة بنوك إماراتية

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك أبوظبي الإسلامي على الفئة «A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من حيث مخاطر الائتمان، بينما ثبتته على الفئة «BB» من حيث الاعتمادية. وقالت الوكالة إن ذلك يعكس الاحتمالات المرتفعة لأن يحصل البنك على دعم حكومي حال احتاج إليها.

كما ثبتت الوكالة تصنيف بنك المشرق من حيث الإصدارات طويلة الأجل، على الفئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت تصنيف البنك من حيث الاعتمادية على الفئة bbb-. كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك دبي التجاري على الفئة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبنك رأس الخيمة الوطني على الفئة BBB+، وثبتت تصنيف بنك الإمارات الإسلامي على الفئة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.