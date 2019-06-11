5.7 مليارات مكاسب الأسهم بعد أنباء اندماجات واستحواذات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس بعدما أضافت إلى قيمتها السوقية نحو 5.7 مليارات درهم معززة بأنباء اندماجات واستحواذات مرتقبة بين بنوك وشركات مدرجة ما حفز المستثمرين الأجانب والمؤسسات على الشراء وزيادة المراكز المالية لا سيما على الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وقال وسطاء في السوق لــــــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق حققت أداء قوياً في جلسة أمس مدعومة بمحفزات إيجابية منها على الصعيد المحلي تتعلق بتوصية مجلس إدارة «دبي الإسلامي» للاستحواذ على «نور بنك»، إضافة إلى اندماج مرتقب بين «شعاع كابيتال» ومجموعة أبوظبي المالية، بينما على الصعيد العالمي فهناك احتمالات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.9% إلى مستوى 2674.77 نقطة، بدعم أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.84% ليغلق عند 4997.83 نقطة، على أثر صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم أمس إلى 468.7 مليون درهم، منها 256.3 مليون درهم في دبي، و212.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 248.6 مليون سهم، توزعت بواقع 202.3 مليون سهم في دبي، و46.3 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 7025 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.72% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.56%، و«إعمار للتطوير» 2.08%، و«الاتحاد العقارية» 1.75%، و«ديار» 2.18%، وزاد قطاع البنوك 0.6% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.59%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وتماسك قطاع الاستثمار، مع إغلاق «دبي للاستثمار» على استقرار، وارتفاع «دبي المالي 0.69%، كما ارتفع قطاع النقل 1.11% بدعم صعود»العربية للطيران«1.94%، و»أرامكس«0.47%، و»الخليج للملاحة«1.12%.

وهيمن سهم»إعمار العقارية«على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 59.1 مليون درهم، ليغلق عند 4.57 دراهم، تلاه سهم»دبي الإسلامي«بتداولات بلغت 44.3 مليون درهم، ليصل عند 5.12 دراهم. وحقق سهم»الصناعات الوطنية«أكبر ارتفاع بنسبة 5.14% إلى 2.25 درهم، فيما كان»المصرف الخليجي التجاري«الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 0.57 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.82% مع ارتفاع»أبوظبي الأول«1.5%، في مقابل انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 0.46%، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.5% مع ارتفاع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها.

فيما زاد قطاع العقار 2.66% مع صعود»الدار«2.81%، و»رأس الخيمة العقارية«0.93%، وارتفع قطاع الطاقة 1.64% بدعم مكاسب سهم»طاقة«بالحد الأعلى 15%. كما ربح قطاع الاستثمار ما نسبته 1% مع ارتفاع سهم»إشراق«2.24%، و»الواحة كابيتال«0.51%.

وتصدر»أبوظبي الأول«النشاط مستقطباً سيولة بنحو 82.7 مليون درهم، ليقفل عند 14.9 درهما، تلاه سهم»اتصالات «بتداولات 42.3 مليون درهم ليغلق عند 16.24 درهما. وحقق سهم»طاقة«أكبر نسبة صعود مرتفعاً بالحد الأعلى 15% ليغلق عند 0.92 درهم، فيما كان سهم»بنك الفجيرة الوطني) الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.83% إلى 4.31 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 67.57 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 67.57 مليون درهم، منها 2.6 مليون للعرب، و2.5 مليون للخليجيين، و62.3 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 55.7 مليون درهم، منها 21.5 مليون درهم في دبي، و34.23 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 55.7 مليونا.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» في 13 يونيو الجاري لاستعراض أداء قطاعات أعمال البنك.

يبحث مجلس إدارة شركة «العين الأهلية للتأمين» في 17 يونيو الجاري اعتماد فتح مراكز بيع جديدة للشركة بالدولة في مجمع الشيخ خليفة للطاقة ووكالة بن حمودة للسيارات.

اشترى مصرف السلام - البحرين نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 46.07 مليون سهم إلى 46.09 مليون سهم (2.08% من الأسهم المصدرة) وذلك بتاريخ 9 يونيو.

أعلنت مجموعة جي اف إتش المالية توفر رصيد نقدي لأسهمها في «سوق دبي» بقيمة 16.99 مليون درهم وفي «بورصة البحرين» بقيمة 4.47 ملايين دولار خلال شهر مايو‎.