تحسن المعنويات يرفع سوق دبي لأعلى مستوياته في شهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

صعد سوق دبي في ختام جلسة، أمس، لأعلى مستوياته في شهر بعد نهاية عطلة عيد الفطر الطويلة بمكاسب سوقية تخطت 2.4 مليار درهم، معززاً بتحسن معنويات المستثمرين على وقع هدوء التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما حفز عمليات الشراء على شريحة واسعة من الأسهم ومن بينها التأمين، فيما نزل سوق أبوظبي مدفوعاً بتراجع الأسهم القيادية، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة دون 300 مليون درهم.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.17%، وهي أكبر مكاسب يومية على مدار أسبوعين، ليغلق عند مستوى 2650.95 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما نزل سوق العاصمة بنحو 0.95% إلى 4956.25 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

ونشطت أسهم التأمين بنحو ملحوظ في السوقين مع ارتفاع مؤشرها في سوق دبي بنسبة 8% مع صعود «سلامة» بنسبة 15% و«دار التكافل» 10.2% و«أمان» 7.95%، بينما في سوق أبوظبي صعد القطاع بنحو 2.1% على أثر مكاسب «الإمارات للتأمين» 14% و«ميثاق» 0.88%.

ووصلت سيولة الأسهم أمس لنحو 291 مليون درهم، منها 188.4 مليون درهم في دبي، و102.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 237.23 مليون سهم، توزعت بواقع 213.23 مليون سهم في دبي، و24 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3990 صفقة.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.74% مع صعود «إعمار العقارية» 0.67%، و«داماك» 9.3% و«أرابتك» 5.84%، و«ديار» 3.55% و«الاتحاد العقارية» 4.27%، فيما انخفض «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» بنحو 3.09% و2.04% على التوالي.

وزاد قطاع البنوك 1.4% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.7%، كما ارتفع «جي إف إتش» بنحو 2.62%، وصعد قطاع الاستثمار 2.26% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.34%، و«سوق دبي المالي» 1.27%، و«شعاع كابيتال» 4.44%. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.13% مع صعود «الخليج للملاحة» 1.91%، واستقرار «العربية للطيران» و«أرامكس».

وتصدر سهم «داماك» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، ليغلق عند 0.94 درهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين» بتداولات 35.34 مليون درهم، ليقفل عند 0.6 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 21.4 مليون درهم، ليصل إلى 4.5 دراهم، وكان سهم «سلامة» الأكثر ارتفاعاً بالحد الأعلى المسموح به 14.99% فيما كان سهم «إعمار مولز» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.09% إلى 1.88 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.11% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.21%، و«أبوظبي التجاري» 2.67%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامية» 2.46%، ونزل قطاع العقار بنسبة 2% مع انخفاض «الدار» 2.2% واستقرار «رأس الخيمة العقارية».

ونزل قطاع الاتصالات 0.86% نتيجة هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما تراجع قطاع الطاقة هامشياً بنسبة 0.06% مع انخفاض «دانة غاز» 0.51% في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.74%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 33.5 مليون درهم، ليغلق عند 14.68 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 27.35 مليون درهم، ليقفل عند 8.74 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 15.4 مليون درهم، ليصل عند 16.16 درهماً، وحقق سهم «الإمارات للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع 13.97% إلى 7.75 دراهم، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.76% إلى 3.33 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 11.2 مليون درهم، منها 10.9 ملايين درهم للعرب، و276 ألف درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 11.2 مليون درهم، موزعة بواقع 7.7 ملايين درهم للأجانب، و3.5 ملايين للمواطنين. وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين.

إفصاحات

صادقت الجمعية العمومية لشركة «منازل العقارية» على إضافة بند في النظام الأساسي يمسح للشركة لاستخدام الآلية المناسبة للتحوط من المخاطر إن وجد الحاجة لذلك، والموافقة على تعديل اسم الشركة إلى شركة «منازل»، وتمديد مدرة إصدار الصكوك لمدة سنة، فيما لم يتم إقرار توزيعات الأرباح عن العام الماضي.

تكبدت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» خسائر بقيمة 618 مليون درهم في العام الماضي 2018، مقابل أرباح بنحو 90 مليون في العام 2017، وأكدت الشركة أن استئناف مبيعاتها في السعودية وتعزيز مكانتها في الأسواق الأخرى يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها خلال العام الجاري، لاسيما بعدما بدأت أيضاً برنامجاً للتحول من شأنه أن يرفع قدرة الشركة على المنافسة في الواقع التجاري الجديد.

تم تعيين عبد الهادي السعدي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد بشركة الصفوة مباشر وتزويده بكامل الصلاحيات بتمثيل وإدارة الشركة أمام الجهات الحكومية والتنظيمية وأمام البنوك اعتباراً من تاريخه.

وافق مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسز القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بحيث يضم عبد المحسن حسن رئيس مجلس الإدارة، والشيخ أحمد صباح نائباً للرئيس، وسارة الشمالي وجمال الدوسري، وسامح مشرقي كأعضاء بمجلس الإدارة.