«إيه إس إيه فنتشرز» والمجموعة الدولية لاستشارات البلوك تشين تطرحان عملة صكوك رمزية

المصدر: دبي - البيان

انضمت شركة إيه إس إيه فنتشرز، ومقرها دبي إلى المجموعة الدولية لاستشارات البلوك تشين بغرض طرح عملة صكوك رمزية تقوم بتسويقها شركة جي إس تي اوفرينج جروب. وستقوم شركة المقاصة بإدارة عمليتي شراء الحصص في الأصول العقارية وإصدار عملات رمزية لها في كل من الإمارات والبرتغال.

كما تقوم المجموعة بإصدار عملات صكوك رقمية تتألف من عملة رقمية قابلة للتداول وعمليتين للمستخدمين بغرض إدارة الأصول وإدارة الأملاك، بحيث تمتثل جميعها امتثالاً كاملاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يصبح تسجيل التدفقات النقدية وتتبعها أكثر شفافية وأمناً من خلال بروتوكول البلوك تشين.

وسيحق للمستثمرين المشاركين الحصول على مكافآت من عائدات وحدات العطلات المؤجرة في دبي ولشبونة، وهما من كبرى مدن العالم التي تشهد ازدهاراً في قطاع السياحة. وأشارت تقارير عوائد 2018 المحصلة من الوحدات الإيجارية قصيرة الأجل، عن طريق العقارات المدرجة على قوائم اير بي إن بي في دبي، زيادة في العوائد بنسبة 69% مقابل ما تحقق في العام الماضي، وتفوقت بذلك على ما حققه قطاع الفنادق من عائدات بواقع 64%.