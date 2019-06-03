التضخّم يواصل الانحسار ويتراجع %2.09 في أبريل

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي بنسبة 2.09% مقارنة بالشهر ذاته من 2018، ليواصل بذلك الانخفاض بعد أن صعد بنسب كبيرة بلغت 4.76% في مطلع العام إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.82 نقاط في أبريل الماضي مقابل نحو 111.15 نقطة في أبريل 2018. بينما على أساس شهري ارتفع التضخم بنسبة 0.17% في أبريل وذلك مقارنة بنحو 108.64 نقاط في مارس السابق له.

مؤشر إيجابي

ويرى المحللون والخبراء أن استمرار تراجع معدلات التضخم السنوي هو مؤشر إيجابي على الانحسار الكلي لآثار ضريبة القيمة المضافة واستيعاب المستهلكين لها إلى جانب التراجع في أسعار السكن والمرافق والأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة ما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير في معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وكان استطلاع رأي لـ «البيان الاقتصادي»، كشف عن إن عينة كبيرة من القراء تتوقع مزيداً من الانحسار في معدلات تضخم أسعار المستهلكين خلال العام الجاري 2019 لا سيما بعد تلاشي اثار ضريبة القيمة المضافة التي فرضت في مطلع العام الماضي.

السكن

وبحسب بيانات الهيئة، جاء تراجع التضخم السنوي نتيجة انخفاض 6 مجموعات رئيسة وفي مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 5.81%، فيما انخفضت مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 2.19%، وتراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تمثل 14.3%) بنحو 1.36%، وهبطت مجموعة الملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنحو 4.99%، وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة (تمثل 6.3%) بنسبة 1.93%، ونزلت مجموعة خدمات الصحة (تشكل 1.4%) بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع كل من مجموعة التبغ (تشكل 0.3%) بنسبة 2.51% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تمثل 5.6%) بنحو 2.68%، والاتصالات (تشكل 5.4%) بنسبة 0.09% والترويج والثقافة (تمثل 3.2%) بنحو 7.91% والتعليم (تشكل 7.7%) بنسبة 1.4% والمطاعم والفنادق (تستحوذ على 4%) بنسبة 4.78%.

وعلى أساس شهري، جاء الارتفاع مدفوعاً بصعود 4 مجموعات وهي: التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.34% وخدمات النقل بنسبة 3.07% والترويج والثقافة بنحو 6.03% والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3%، بينما انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.35% والملابس والأحذية بنسبة 7.51% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 0.19% وخدمات الصحة 0.01% والاتصالات 0.11% والسلع والخدمات المتنوعة، فيما استقرت مجموعات التبغ والتعليم من دون تغيير.

نسب مختلفة

بحسب تغيّر الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.25% في إمارة أبوظبي بينما ارتفع بنسبة 0.47% في دبي و0.35% في الشارقة و0.77% في عجمان و0.77% في أم القيوين و0.86% في رأس الخيمة و0.48% في الفجيرة.