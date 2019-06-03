7 مليارات إصدارات 5 شركات في 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن موافقتها على إصدارات صكوك وسندات لخمس شركات مدرجة في العام الماضي، بقيمة 7.03 مليارات درهم. وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2018، أنها وافقت لكل من «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«دانة غاز» و«الاتحاد العقارية»، بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.75 مليار و1.94 مليار و1 مليار درهم على التوالي.

كما وافقت الهيئة على إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لشركة «دي إكس بي أنترتينمتس»، بحجم إصدار 1.23 مليار درهم، وإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لشركة «الخليج للملاحة القابضة»، بنحو 100 مليون درهم.

في سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها وافقت أيضاً خلال العام الماضي، على إدراج سندات وصكوك إسلامية في أسواق المال بالدولة، بقيمة 900 مليون درهم، حيث جرى إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي، بقيمة 100 مليون دولار.