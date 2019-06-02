58 مليون دولار تداولات «ناسداك دبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.45% أو ما يعادل 105.29 نقاط ليغلق مستقراً عند 3156.43 نقطة بعد التداول على 3.8 ملايين سهم بقيمة 58.28 مليون دولار من خلال 694 عملية منفذة.

وفي سوق المشتقات، جري التداول على 13.75 عقداً بقيمة 3.57 ملايين درهم، وارتفعت عقود «دي إكس بي» 9.89% لتغلق عند 0.2 درهم، فيما زادت عقود «الدار العقارية» 8.3% و«اتحاد اتصالات» 7.16% و«أبوظبي الأول» 6.8% و«إعمار مولز» 4.8% و«سوق دبي» 2.7% و«السعودية للصناعات الأساسية» 1.96%.

كما زادت عقود «دبي الإسلامي» 1.37% و«إعمار العقارية» 1.08% و«دبي للاستثمار» 0.71%، فيما تراجعت عقود «داماك العقارية» بنحو 3.36% واستقرت عقود السعودية للكهرباء من دون تغيير.