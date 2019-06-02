سوق أبوظبي المالي يلتقي شركاءه الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، سحوره السنوي لشركائه الاستراتيجيين، وممثلي وسائل الإعلام، حرصاً منه على تقوية الروابط بين أصحاب العلاقة والمصلحة بعمل السوق.

أقيم السحور في الخيمة الرمضانية لفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بهدف تعزيز التواصل بين السوق وشركائه الاستراتيجيين، وممثلي وسائل الإعلام، لتوفير بيئة عمل إيجابية، تسهم في ترسيخ مبدأ التعاون بين المعنيين في السوق وهؤلاء الشركاء.

حضر الحفل خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، وأعضاء الإدارة العليا، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات ومديري الأقسام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال المنصوري إن شهر رمضان ، يعزز روح المشاركة التسامح، والإحساس بالمسؤولية المجتمعية.

إنه لمن دواعي سرورنا، أن نقيم مثل هذه المناسبات في الشهر الفضيل، مع عملائنا وشركائنا الذين هم مفتاح نجاحنا، فإن دعمهم ومساهمتهم يلعب دوراً أساسياً في الوصول إلى الرؤية التي نطمح إليها، وتحقيق أهداف السوق ككل.

وأكد حرص إدارة السوق على تعزيز العلاقة الاجتماعية مع ممثلي المؤسسات، الشركاء الاستراتيجيين، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى توفير بيئة ودية، تسهم في جودة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، والتعرف عن قرب إلى المقترحات والآراء.