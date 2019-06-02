قفزة في تداولات الروبية الهندية في «دبي للسلع» خلال مايو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع قفزة هائلة في تداولات الروبية الهندية خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الانتخابات في الهند، ما دفع البورصة إلى تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 406,203 عقود في مايو، وهو أعلى معدل اهتمام مفتوح تسجّله البورصة منذ نوفمبر 2016. كما أدّى استمرار التوترات السياسية في جميع أنحاء أوروبا على خلفية المحادثات الجارية، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تسجيل أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح لعقود اليورو الآجلة بواقع 3.886 عقداً.

ووصل إجمالي حجم التداولات خلال مايو إلى 1.827.176 عقداً بقيمة 35 مليار دولار.

وحققت جميع عقود الروبية الهندية الثلاثة أداء قوياً خلال الشهر الماضي، حيث سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة، وهي مؤشر أسعار أزواج عملات الدولار الأمريكي والروبية الهندية، أفضل أداء شهري لها على الإطلاق في مايو مع تداول أكثر من مليوني عقد منذ بداية العام وحتى تاريخه، بزيادة نسبتها 28% على أساس سنوي.

وسجّلت عقود الروبية الهندية المصغّرة الآجلة ثالث أعلى معدل اهتمام مفتوح بواقع 117.390 عقداً في مايو.

وقال لِيس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تعكس معدلات الاهتمام المفتوح التي سجلناها في شهر مايو قوة منصتنا للتداول، وهي مؤشر واضح على النمو المستدام الذي نحققه من حيث اهتمام وسيولة المستثمرين، ولم يكن هذا الأداء مفاجئاً لنا على الإطلاق في ضوء الجهود الكبيرة التي نبذلها من أجل تزويد المشاركين في السوق بمجموعة واسعة من المنتجات لإدارة المخاطر بشكل فعال وحماية أنفسهم في خضمّ التقلبّات التي تشهدها السوق. وقد قدمت نتائج الشهر الماضي مثالًا بارزاً على ذلك، حيث شهدنا أداء قوياً لمحفظة الروبية الهندية الخاصة بنا مع اقتراب موعد الانتخابات الهندية وسعي أعضائنا لتداول عقودنا لأغراض التحوط والاستثمار».

هذا واكتسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة دبي للذهب زخماً قوياً في شهر مايو في ضوء التقلبات المتزايدة لأسواق النفط. وسجّل العقد نمواً بنسبة 90% على أساس شهري، وبنسبة 74% على أساس سنوي.