412 مليار درهم رؤوس أموال 168 شركة مساهمة وطنية

المصدر: Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

وصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع البالغ عددها 168 شركة إلى 411.9 مليار درهم مع نهاية عام 2018.وأضافت هيئة الأوراق المالية، في تقريرها السنوي إن رؤوس الأموال موزعة بواقع 94.8 مليار درهم للشركات المسجلة بسوق أبوظبي و115.2 مليار درهم للشركات بسوق دبي، فيما بلغ رؤوس أموال الشركات غير المدرجة 201.78 مليار درهم.

وبحسب هيكل الملكية، توزعت رؤوس الأموال بنحو 190.4 مليار للشركات الحكومية منها 189.38 ملياراً لشركات غير مدرجة ومليار لشركات مدرجة في سوق أبوظبي، و221.5 مليار للشركات غير الحكومية موزعة بواقع 12.39 ملياراً لشركات غير مدرجة و115.27 ملياراً لشركات مدرجة في دبي و93.85 ملياراً لشركات مدرجة في سوق أبوظبي.

واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المركز الأول بين الشركات بإجمالي رؤوس أموال 149.3 مليار درهم، تلاه قطاع البنوك بـ 75.2 مليار درهم، ثم قطاع العقار بـ 58.6 مليار درهم، ثم النقل بنحو 31.96 ملياراً، يليه الخدمات 28.15 مليار درهم. واحتلت أبوظبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال شركات بلغت 263.28 مليار درهم، ثم دبي بإجمالي 110.24 مليارات درهم، ثم الشارقة 22.1 مليار درهم، ورأس الخيمة 9.69 مليارات درهم،والفجيرة 2.24 مليار درهم وأم القيوين 2.21 مليار درهم ثم عجمان 2.13 مليار درهم.

ويبلغ عدد الشركات المسجلة بالهيئة 168 شركة، منها 112 مدرجة و56 غير مدرجة تتوزع بواقع 63 شركة في أبوظبي و49 شركة في دبي، ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة 138 شركة محلية وأجنبية، منها 137 شركة مدرجة في الأسواق وعدد شركة واحدة مقيدة وغير مدرجة. وبلغ إجمالي الشركات الإماراتية المقيدة 123 شركة، والكويتية 22 ، ثم البحرينية 7، و3 للأردن والسودان، إلى جانب شركتين من مصر.