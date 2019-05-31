24 مليار درهم «عيدية الأسهم» للمستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

احتفت أسواق الأسهم المحلية، على طريقتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 24 مليار درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو ما وصفه خبراء ومتعاملون بـ «عيدية الأسهم للمستثمرين»، قبيل بدء عطلة العيد الطويلة، اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق نجحت في مصالحة مستثمريها قبيل عيد الفطر، مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ قرار الإقامة الدائمة، إلى جانب إلغاء وتعديل رسوم 1500 خدمة حكومية.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، توزعت المكاسب السوقية بنحو 20.3 مليار درهم لأسهم أبوظبي، و3.5 مليارات لأسهم دبي لتصل الرسملة السوقية لأسهم السوقين مع نهاية التداولات 860.4 مليار درهم. وصعد سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 1.18%، أو ما يعادل 30.65 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، ليغلق عند 2620.33 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وربح سوق أبوظبي ما يزيد على 226 نقطة أو 4.7 %، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل الماضي، ليغلق عند 5003.5 نقاط، مع ارتفاع غالبية المؤشرات القطاعية عدا الخدمات.

وحققت الأسهم القيادية أداء جيداً، حيث ارتفع في سوق العاصمة «أبوظبي الأول» 6.9 %، و«أبوظبي التجاري» 2.6 %، و«الدار» 8.3 %، و«اتصالات» 5.2 %، و«دانة غاز» 4.4 % بينما في سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 1.13 %، و«إعمار للتطوير» 4 %، و«إعمار مولز» 4.87 %، و«دبي الإسلامي» 1.4 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.91 %، و«سوق دبي» 2.7 %. وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 2.3 مليار درهم منها 1.12 مليار في دبي.