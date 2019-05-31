الأسهم تربح 15 ملياراً بفضل مشتريات أجنبية ومؤسساتية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استمرت حالة التفاؤل بالأسواق المحلية في جلسة أمس على وقع قرار إلغاء وتعديل رسوم 1500 خدمة حكومية ليربح رأس المال السوقي للأسهم ما يناهز 15 مليار درهم.

وصعدت المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في أسبوعين معززة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك والاتصالات إلى جانب عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.82% أو ما يعادل 137.41 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهرين ونصف، ليغلق عند 5003.59 نقاط متجاوزاً حاجز 5 الألاف نقطة ومسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف مايو الجاري بدعم صعود أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

وزاد سوق دبي بنحو 0.79% أو ما يوازي 20.63 نقطة ليغلق مستقراً عند 2620.33 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الجاري، مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل، في مقابل هبوط الاستثمار والاتصالات.

وتحسنت سيولة الأسهم مع اقترابها من 600 مليون درهم لتصل إلى 583.14 مليوناً موزعة بواقع 377.05 مليوناً في أبوظبي و206.09 ملايين في دبي، وجرى التداول على 263.8 مليون سهم منها 159.39 مليوناً في دبي و104.4 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5869 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.37% مع صعود «إعمار» 1.36% و«إعمار مولز» 2.1% و«إعمار للتطوير» 1.55% و«أرابتك» 4.05% و«الاتحاد العقارية» 0.92%، فيما استقر «داماك» دون تغيير.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.63% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.91%، وارتفع قطاع النقل بنحو 1.15% على أثر صعود «العربية للطيران» 1.98% و«أرامكس» 0.71%، بينما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مع انخفاض «شعاع» و«سوق دبي المالي» بنحو 1.85% و0.14% على التوالي.

بينما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير. وكان سهم «إيفا» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.47% إلى 0.25 درهم، فيما كان «بنك المشرق الأكثر انخفاضاً بنحو 2.42%.

وتصدر»دبي الإسلامي«النشاط مستقطباً سيولة بنحو 48.5 مليون درهم ليقفل عند 5.04 دراهم، ثم»إعمار«حاصداً نحو 41.13 مليون درهم ليغلق عند 4.47 دراهم، تلاه»الإمارات دبي الوطني«بتداولات 19 مليون درهم ليصل إلى 11.1 درهماً.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.77% مع ارتفاع»أبوظبي الأول«بنسبة 4.06% و»مصرف الشارقة الإسلامي«بنسبة 1.85%، بينما تراجع»أبوظبي الإسلامي«0.67% و»أبوظبي التجاري«0.22%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.49% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار بنسبة 3.71% مع صعود «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» بنحو 4% و0.23% على التوالي.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 200 مليون درهم ليغلق عند 14.86 درهما، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 40.13 مليون درهم ليصل عند 16.3 درهما، تلاه سهم «الدار» حاصداً نحو 35.9 مليون درهم ليقفل عند 1.82 درهم. وحقق «سوداتل» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.41% إلى 0.39 درهم، فيما كان»الفجيرة لصناعات البناء) الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.24% إلى 1.08 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 188.15 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 188.15 مليون درهم، منها 8.46 ملايين درهم للعرب، و16.8 مليون درهم للخليجيين، و162.8 مليون درهم للمواطنين.

وواصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 144.4 مليون درهم، منها 15.5 مليون درهم في دبي، و128.8 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 144.4 مليون درهم، منها 15.5 مليون درهم في دبي، و128.8 مليون درهم في أبوظبي.

مايو

خلال تداولات مايو، تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيع حادة مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لينخفض على اثرها سوق أبوظبي بنحو 4.8% فيما هبط سوق دبي بنحو 5.3%

إفصاحات



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