سوق أبوظبي يربح 6 مليارات ويحقق أكبر مكاسب في شهر ونصف

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسهم سوق أبوظبي ما يناهز 6 مليارات درهم في ختام جلسة، أمس، محققة أفضل أداء يومياً في شهر ونصف الشهر بدعم رئيسي من حراك نشط على 3 أسهم قيادية رئيسية، ليكون بذلك الأفضل أداء بين كل الأسواق العربية.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.56%، وهي أكبر وتيرة مكاسب منذ منتصف أبريل الماضي، ليغلق عند 4866.17 نقطة مع اقتراب القيمة السوقية للأسهم من حاجز نصف تريليون درهم، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة، فيما تراجع سوق دبي بنحو 0.28% إلى مستوى 2599.7 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والتأمين والسلع والبنوك والخدمات والاتصالات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 324 مليون درهم، منها 212.7 مليون درهم في دبي، و111.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 184 مليون سهم، موزعة بواقع 153.5 مليون سهم في دبي، و30.6 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4445 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.24% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.33%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» دون تغيير، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.66%. وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.32% مع صعود «الدار» 1.16%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.91% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.61% مع تراجع «دانة غاز» 2.55%، و«طاقة» 1.18%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 37.35 مليون درهم، ليستقر عند 9 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 32 مليون درهم، ليقفل عند 14.28 درهماً. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 14.14% إلى 0.8 درهم، فيما كان سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 1.44 درهم.

سوق دبي

وفى سوق دبي، نزل قطاع العقار بنسبة 1.06% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.12%، و«إعمار للتطوير» 2.28%، و«إعمار مولز» 2.06%، و«أرابتك» 3.27%، فيما ارتفاع «داماك» 2.14% و«ديار» 1.29%، و«الاتحاد العقارية» 1.56%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.13% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.4%، بينما ارتفع قطاع النقل 1.21% مع ارتفاع «أرامكس» 0.95%، و«العربية للطيران» 1.81%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.62% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع كابيتال» 1.89%.

وتصدر سهم «أرامكس» التداولات مستقطباً نحو 59.85 مليون درهم، ليغلق عند 4.25 دراهم، تلاه سهم «داماك» بتداولات 46.15 مليون درهم، ليقفل عند 0.86 درهم. وتصدر «داماك» الأسهم الرابحة مع صعوده 2.14% إلى 0.86 درهم، فيما كان «الإثمار» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.8% إلى 0.228 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 67.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 67.8 مليون درهم، موزعة بواقع 7.8 ملايين درهم للعرب، و52.6 مليون درهم للخليجيين، و7.4 ملايين درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بالسوقين، بصافي استثمار 35.2 مليون درهم، منها 6.4 ملايين درهم في دبي، و28.8 مليون درهم في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 35.2 مليون درهم، منها 6.4 ملايين في دبي، و28.8 مليون درهم في أبوظبي.