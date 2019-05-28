تباين إغلاقات أسواق الأسهم وسط غياب المحفزات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار غياب المحفزات قبل عطلة عيد الفطر الطويلة المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم، ليصعد سوق العاصمة هامشياً مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والطاقة، بينما هبط سوق دبي مع نزول أسهم العقار والاستثمار.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.09% إلى مستوى 4779.22 نقطة، مع صعود أسهم الاستثمار والعقار والطاقة والتأمين والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق دبي 0.26% ليغلق عند 2575 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل والاتصالات والخدمات

ووصلت سيولة الأسهم إلى 233.4 مليون درهم، منها 124.4 مليون درهم في دبي، و109 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 109.35 ملايين سهم، موزعة بواقع 81.75 مليون سهم في دبي، و27.6 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

ونزل قطاع العقار بنسبة 0.71% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.47%، و«إعمار للتطوير» 1.33%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«الاتحاد العقارية» 1.25%، و«داماك» 1.47%، و«ديار» 1.29%، فيما تماسك قطاع البنوك مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.6%، وتراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.45%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.5% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 1.67%، و«سوق دبي المالي» 0.72%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 3.45%، ونزل قطاع النقل 0.25% مع تراجع «أرامكس» 0.47% واستقرار «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة».

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26.3 مليون درهم، ليغلق عند 5.05 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 26 مليون درهم، ليصل صوب 11 درهماً، ثم «جي إف إتش» بتداولات 12.23 مليون درهم، ليستقر عند 0.93 درهم. وحقق سهم «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.42% إلى 1.16 درهم، فيما كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.89% إلى 0.2 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 1% مع صعود «الدار» 1.19% فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير. كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.98% نتيجة صعود «دانة غاز» 2.74%، و«أدنوك للتوزيع» 1.5%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.09% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 1.13% في مقابل ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» مستقراً دون تغيير، بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.37% بدعم من مكاسب «إشراق»2.3%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 33.14 مليون درهم، ليغلق عند 8.74 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» حاصداً نحو 30.8 مليون درهم، ليقفل عند 13.9 درهما، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 17.4 مليون درهم، ليستقر عند 15.4 درهما. وحقق سهم «الخليج الاستثمارية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.71% إلى 1.95 درهم، فيما كان «سوداتيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.27% إلى 0.39 درهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، منها 26 مليون درهم للخليجيين، و4.8 ملايين درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، منها 2.2 مليون درهم للعرب، و28.7 مليون درهم للأجانب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 10 ملايين درهم، فيما مالوا إلى البيع بأبوظبي بصافي استثمار 2.84 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 10 ملايين، وإلى الشراء بأبوظبي 2.84 مليون درهم.

إفصاحات

قررت شركة الإمارات للمرطبات تعيين فتحي خياري عضواً بمجلس إدارتها، وذلك نظراً لوجود منصب شاغر في المجلس، لافتة إلى أن هذا التعيين سيجعل العدد الإجمالي بمجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء.

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن قائمة ضمت عضوين مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم جاسم محمد الصديقي وعبد القادر ثوماس.

استحوذت شركة أي بي كابيتال إحدى الشركات التابعة لشركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصتي دبي والبحرين على أسهم إضافية في مجموعة سوليدرتي المدرجة ببورصة البحرين بقطاع التأمين، موضحة أن تلك الخطوة زادت من حصة مساهمة شركة أي بي كابيتال في شركة سوليدرتي للتأمين لأكثر من 50 %.

يعقد مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» المدرجة في بورصتي دبي والكويت، غداً الأربعاء، لمناقشة إعادة تشكيل المناصب داخل مجلس إدارة الشركة.