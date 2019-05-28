«المركزي» يزوّد البنوك بالنقد الجديد خلال العيد

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت إدارة مصرف الإمارات المركزي أمس تزويد البنوك التجارية العاملة بالدولة بالنقد الجديد من كافة فئات العملة وذلك لتلبية احتياجات عملائها من النقد الجديد خلال فترة الأعياد والمناسبات، مشيراً في بيان أمس إلى أنه حريص على تلبية كافة البنوك من النقد الجديد داعياً البنوك إلى أن تولي خدمة الاستبدال النقدي خلال فترة الأعياد المزيد من الاهتمام والحرص على تلبية طلبات عملائها بما يتناسب مع توجهات الدولة في رفع نسبة السعادة لدى العملاء. وهنأ المصرف في ختام بيانه قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك.