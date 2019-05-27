تراجع طفيف لأسواق الأسهم والسيولة دون 200 مليون درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات واتجاه الأجانب نحو التسييل، مع تراجع ملحوظ في مستويات السيولة لتتراجع دون 200 مليون درهم.

وانخفض سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.05% إلى 4774.75 نقطة بضغط من هبوط الاتصالات والاستثمار رغم ارتفاع البنوك والعقار والطاقة، فيما هبط سوق دبي بنحو 0.3% عند مستوى 2581.8 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 182.8 مليون درهم، منها 118.3 مليون درهم في دبي، و64.5 مليوناً في أبوظبي، وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 93.93 مليون سهم، توزعت بواقع 74.13 مليون سهم في دبي، و19.8 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.7% بعد نزول «إعمار العقارية» 2.71%، و«إعمار للتطوير» 0.53%، و«أرابتك» 5.26%، و«داماك» 0.67%، و«ديار» 1.59%، فيما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.06% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 0.29%، مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.59%.

بينما قلص ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.65% وتيرة تراجع السوق، بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، و«دبي الإسلامي» 1.01%. وتماسك قطاع النقل مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.81%، و«الخليج للملاحة» 1.03%، فيما انخفض «أرامكس» 0.7%.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً نحو 36 مليون درهم، ليغلق عند 11.05 درهماً، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 18.67 مليون درهم، ليقفل عند 5.02 دراهم، ثم سهم «داماك» حاصداً نحو 13.6 مليون درهم، ليصل إلى 0.88 درهم. وكان سهم «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.64% إلى 0.57 درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.69%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.03% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.03%، فيما تراجع «أبوظبي الأول» 0.14%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.66%. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.12% مستفيداً من ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.21%، واستقر «أدنوك للتوزيع».

نزل قطاع الاتصالات 0.39% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الاستثمار 0.48% بفعل نزول سهم «إشراق» 3.22%. فيما استقر سهما «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» دون تغيير.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 31 مليون درهم، ليغلق عند 13.88 درهماً، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة بلغت 9.27 ملايين ليقفل عند 0.95 درهم، وسهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 9.15 ملايين ليغلق عند 8.84 دراهم. وكان سهم «أغذية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.37% مغلقاً عند 3.45 دراهم، فيما كان سهم «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.22% إلى 0.39 درهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار29.3 مليون درهم، منها 3.2 ملايين للعرب، و20.2 مليوناً للخليجيين، و5.8 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 29.3 مليون درهم.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع في السوقين بصافي استثمار 1.32 مليون درهم، منها مليون درهم في دبي و317 ألف درهم فقط في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 1.32 مليون درهم، موزعة بواقع مليون درهم بدبي، و317 ألف درهم بأبوظبي.

إفصاحات

اجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات السبت الماضي لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 300 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 44.02 إلى 44.328 مليون سهم (2% من الأسهم الصادرة) وذلك بتاريخ 23 مايو 2019.

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