سوق أبوظبي للأوراق المالية يرعى إفطار صائم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

قام سوق أبوظبي للأوراق المالية برعاية إفطار صائم بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك ضمن رعاية السوق لهذا المشروع. يأتي ذلك في إطار الحرص على المساهمة في الفعاليات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات عام التسامح.

ويساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن التزامه بمبادرات المسؤولية المجتمعية سنوياً برعاية حملات من ضمنها «رمضان أمان» التي تم بها توزيع الوجبات على سائقي السيارات قبل موعد الإفطار، وبالإضافة إلى رعاية خيم إفطار بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووجه خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الشكر إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على هذا التعاون. وقال: بالتزامن مع عام التسامح 2019، يسعى السوق لترسيخ قيم التكافل، العطاء، والتسامح التي علمنا إياها المغفور له، القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستندين إلى القيم الإنسانية التي غرسها فينا، لاسيما أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات الدولة.