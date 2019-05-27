إندونيسيا تدرج صكوكاً خضراء بمليار دولار في ناسداك دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قرع حسين باقيس، السفير الإندونيسي لدى الإمارات، ورضوان حسن، المستشار العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، أمس، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، احتفالاً بإدراجين لصكوك خضراء، أصدرتهما جمهورية إندونيسيا بقيمة ملياري دولار أمريكي.

وتعتزم إندونيسيا استخدام رأس المال المجموع من الصكين، في مجموعة متنوعة من المشروعات، مع التركيز على التنمية المستدامة. وتبلغ قيمة أحد الصكين 1.25 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الصك الآخر 750 مليون دولار. وتأتي الإدراجات، لتؤكد العلاقات الوثيقة بين الإمارات وإندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، وعلى نمو دبي، بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال حسين باقيس: لاقى الصكان إقبالاً كبيراً للغاية من المستثمرين، ما يعكس نمو وأهمية أسواق رأس المال الإسلامية في البلدان الإسلامية، وعلى مستوى العالم. وفي الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع نطاق دعمنا لقطاع الصكوك، بما في ذلك لأغراض تمويل مبادرات التنمية المستدامة، نتطلع إلى زيادة تعزيز علاقتنا مع دبي، بوصفها المركز الرائد عالمياً لإدراجات الصكوك الإسلامية.

وتعد الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار صكوك في ناسداك دبي، من حيث القيمة وعدد الإدراجات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي، نحو 15 مليار دولار من 11 إصداراً.

شراكة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يسعدنا إبرام شراكة مع إندونيسيا، للحفاظ على نمو أسواق التمويل الإسلامي لصالح جميع المشاركين في السوق والاقتصاد الأوسع نطاقاً. ويؤكد نجاح التعاون نمو دبي، بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وفقاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ويبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصات دبي 61.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة يحققها أي مركز إدراج في العالم.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: تلتزم ناسداك دبي، بدعم التوسع العالمي لقطاع الصكوك، عن طريق تعزيز عملية إدراجها، وتقديم العديد من خدمات ما بعد الإدراج، كما تستعد البورصة للمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، من حيث تنوع وعدد الإدراجات.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، تربطنا علاقة وثيقة مع أشقائنا في إندونيسيا، منذ أول إدراج لصكوك الحكومة الإندونيسية في 2014، لتصبح الآن أكبر جهة إصدار للصكوك في ناسداك دبي، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة على القطاعين الإقليمي والعالمي. وتم إدراج الصكوك الخضراء لحكومة إندونيسيا بناسداك دبي في 20 فبراير 2019.