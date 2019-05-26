سوق أبوظبي يعزز التعاون مع بورصة لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، كبار المسؤولين في بورصة لندن وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية مؤخراً، والتي شملت أيضاً مشاركته في فعاليات مؤتمر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للاستثمار العالمي، وزيارة شركة iov42 المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية وتطبيقات تقنية البلوك تشين.

وعقد المنصوري خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات شملت اجتماعاً مع نيجيل راتي، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، تم خلاله بحث آفاق التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن، كما التقى سعادة المنصوري مع غاري رينهود، مدير الفايننشال تايمز رسل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في اجتماع تم خلاله مناقشة مؤشرات وبيانات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المشتركة المتوفرة.

كما عقد لقاءً مع تشارلي ووكر، رئيس الأسواق الأولية في البورصة، ومارتينا غارسيا، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة، وجوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وعميرة أكرم، رئيس برنامج «اليت» في بورصة لندن، حيث ناقش الاجتماع إمكانيات التواصل بين السوقين الماليين وموضوعات الإدراج المشترك في الأسواق المالية.

وأكد المنصوري أهمية تفعيل قنوات التواصل والتعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و كبريات أسواق الأوراق المالية العالمية، والترويج للسوق باعتباره وجهة مفضلة للإدراج والتداول على مستوى المنطقة.

وقال: «تساهم هذه الزيارة في تأكيد حضور سوق أبوظبي على المستوى الدولي، من خلال استعراض بنيته التحتية ذات المعايير العالمية، وهو ما يخدم مساعي السوق لتنفيذ خطة أبوظبي الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتوفير بيئة أعمال تنافسية تستقطب الاستثمارات الأجنبية».

وشارك المنصوري في مؤتمر وورش عمل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للاستثمار العالمي» بحضور مجموعة من القادة والمسؤولين في مجالات الاستثمار، حيث ناقش الاستثمارات المستدامة، وأهمية توفير تقارير مالية مفصلة تحقق الترابط بين مبادئ الشفافية ومتطلبات أصحاب المصلحة، وسلط الضوء على المخاطر بعيدة المدى على الاستثمارات، وضرورة توفير مصادر جديدة للبيانات للمحافظة على تنافسية الاستثمارات.

وزار المنصوري شركة iov42 المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية وتطبيقات تقنية البلوك تشين، حيث تطرقت الزيارة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتقنية البلوك تشين.