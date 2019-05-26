خطط سداد مبتكرة من «آرثر ماكنزي بروبرتيز» لـ15عاماً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «آرثر ماكنزي بروبرتيز جروب» العقارية عن خطة دفع متميزة مدتها 15 عاماً من المطور مباشرةً ومن دون الحاجة إلى أي مؤسسة مالية أو موافقات مسبقة استجابةً لرغبة المستثمرين والمشترين من خلال ابتكار وتصميم عروض تتناسب مع احتياجاتهم.

ويغطي أحد تلك العروض مشروع «فيلات كاسا فلورز» الذي طورته شركة «العقارات الوطنية» ذراع التطوير العقاري في مؤسسة الصكوك الوطنية ويتضمن العرض خطة سداد مدة 15 عاماً بعد التسليم لفيلات تاون هاوس المتميزة التي تقع في قلب ضاحية موتور سيتي في دبي.

وتشكل دبي ملاذاً للمستثمرين العقاريين حيث تحرص الإمارة على توفير البيئة الملائمة وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على هذه الميزة. ولعل أحدث الأمثلة على ذلك منح تأشيرات الإقامة الدائمة وتأشيرات الإقامة الطويلة لـ 10 سنوات والتي تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وبالتالي تشجع المزيد من الناس على شراء العقارات في دبي وتلبية الطلب عليها.

وقال شاهر موصللي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آرثر ماكنزي بروبرتيز»: «من خلال التزامك الشراء بدلاً من التأجير، ستجد أن لديك عقاراً باسمك بعد سنوات قليلة وهذا ما يعرف باسم بناء الملكية الخاصة الذي يعد أحد أفضل الطرق في مشروع الحصول على منزل».