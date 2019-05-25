الأسهم تصعد في أسبوع معزّزة بـ«الإقامة الدائمة»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 7.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي بعدما نجحت في تعويض جانب كبير من خسائرها، معززة بحالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بالجلسات الأخيرة بعد قرار «الإقامة الدائمة»، إلى جانب عمليات اقتناص الفرص من قبل الأجانب والمؤسسات.

وزاد سوق دبي بنسبة 0.57% إلى مستوى 2589.68 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.23% ليغلق عند 4777.31 نقطة مع ارتفاع قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة الأسهم خلال الأسبوع إلى 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 789.95 مليوناً في دبي، و820.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول نحو مليار سهم، منها 720.7 مليون سهم في دبي، و285.5 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 43.27 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 43.27 مليون درهم، موزعة بواقع 15.93 مليوناً للعرب، و24.7 مليوناً للأجانب، و2.65 مليون للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.43% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 4.46%، و«أبوظبي التجاري» 0.57%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.57%، وزاد قطاع العقار بنسبة 0.57% بفعل ارتفاع سهم «الدار» 0.6%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.24%.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 1.04% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 3.56%، مستفيداً من نمو «دانة غاز» 4.98%، و«طاقة»6.25%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 232.86 مليون درهم، ليغلق عند 13.9 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 186.3 مليون درهم، إلى 8.75 دراهم، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات 79 مليون درهم، ليقفل عند 0.94 درهم.

وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 28.3% إلى 1.36 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 13.89% إلى 4.1 دراهم، ثم سهم «بنك أم القيوين الوطني» بنسبة 11.9% إلى 2.35 درهم، فيما كان سهم «أكسا للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.67% إلى 0.36 درهم، تلاه سهم «الوثبة للتأمين» بنسبة 9.86% إلى 10.42 دراهم، ثم سهم «أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 9.86% إلى 0.39 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 97.8 مليون درهم، موزعة بواقع 17.4 مليون درهم للخليجيين، و80.37 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 97.8 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم للعرب، و95 مليون درهم للأجانب.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.96%، بدعم صعود «إعمار العقارية» 3.76%، و«إعمار للتطوير» 4.14%، و«إعمار مولز» 2.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.94%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.47% مع صعود «دبي للاستثمار» «بنسبة 3.25%، و«سوق دبي المالي» 0.29%، و«شعاع كابيتال» 0.35%.

بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.24%، مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.45%، فيما ارتفع «جي إف إتش» 9.64%، ونزل قطاع النقل بنسبة 2.47% على إثر هبوط «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 3.37%، و«الخليج للملاحة» 4.8%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 124.37 مليون درهم، ليغلق عند 4.42 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 110 ملايين درهم، ليقفل عند 4.97 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 92.5 مليون درهم، ليصل عند 0.93 درهم.

وحقق سهم «المدينة للتمويل» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 10.84% ليغلق عند 0.22 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش «9.64% إلى 0.93 درهم، ثم سهم «ديار» بنسبة 5.7% إلى 0.31 درهم، فيما كان سهم «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.8% إلى 0.28 درهم، ثم سهم «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 9.68% إلى 0.55 درهم، تلاه سهم «اكتتاب» بنسبة 9.5% إلى 0.18 درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 96.26 مليون درهم، منها 25.85 مليون درهم للخليجيين، و70.4 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 96.26 مليون درهم، منها 13.29 مليون درهم للعرب، و83 مليون درهم للمواطنين.

تباين أداء

تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 47 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 32.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي 32.4 مليوناً ونحو البيع بدبي بصافي 47 مليوناً.