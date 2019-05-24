مشتريات انتقائية تصعد بالأسهم في ختام أسبوع متقلب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد نهاية أسبوع متقلب بسبب التوترات العالمية والإقليمية، وجاءت المكاسب معززة بعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم العقار والبنوك والاتصالات مع وصول أسعارها إلى مستويات مغرية، في وقت بقيت فيه السيولة عند مستوياتها السابقة مع ترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة.

وصعدت بورصة دبي بنحو 0.21% أو ما يوازي 5.33 نقاط ليستقر عند 2589.68 نقطة بدعم صعود أسهم العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 27.31 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليغلق عند 4777.32 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية إلى 395.26 مليون درهم موزعة بواقع 218.4 مليوناً في أبوظبي و176.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 204.7 ملايين سهم منها 82.2 مليوناً في أبوظبي و122.49 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 4313 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.32% مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.84% و«داماك» بنحو 0.79% و«إعمار للتطوير» 0.27%، فيما استقر «أرابتك» وهبط «ديار» 1.56% و«الاتحاد العقارية» 0.63%.

وزاد قطاع الاستثمار بنحو 0.59% مع ارتفاع سهم «شعاع» 0.95% و«دبي للاستثمار» 0.79%. فيما هبط «سوق دبي المالي» بنسبة 0.29%. بينما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.9%. وارتفع «دبي الإسلامي» 0.4%، ونزل قطاع النقل بنسبة 0.91% مع هبوط «الخليج للملاحة» و«أرامكس» بنحو 2.5% و1.38% على التوالي.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 38.9 مليون درهم ليغلق عند 4.42 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 35.23 مليون درهم ليقفل عند 4.97 دراهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات 18.36 مليون درهم ليستقر عند 0.93 درهم.

وسجل سهم «المدينة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 9.76% إلى 0.22 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.69% ليغلق عند 0.55 درهم.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك بنسبة 0.63% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» بنسبة 0.44% و«أبوظبي التجاري» بنحو 0.11% و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.44%، فيما زاد سهم «اتصالات» بنحو 0.65% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.53% مع ارتفاع «دانة غاز» بنسبة 2.93% و«طاقة» بنحو 1.19%، فيما هبط «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.75%. بينما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.07% مع انخفاض «الدار» بنحو 1.18% و«منازل» 2.02%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 42.5 مليون درهم ليغلق عند 13.9 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 29.15 مليوناً ليصل إلى 8.75 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة بلغت 16.58 مليون درهم ليغلق عند 15.5 درهماً.

وكان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.29% ليستقر عند 1.36 درهم، فيما كان سهم «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.86% إلى 0.39 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.66% أو ما يعادل 19.98 نقطة ليغلق عند 3051.14 نقطة بعد التداول على 515.8 ألف سهم بقيمة 9.22 ملايين درهم من خلال 152 عملية.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة أوتاد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لمناقشة إلغاء إدراج الشركة لدى سوق دبي المالي.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 780 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 43.25 إلى 44.02 مليون سهم (1.987% من الأسهم الصادرة) وذلك بتاريخ 22 مايو 2019.

أعلنت شركة «دانة غاز»، حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة شراء ما لا يزيد على 10% من أسهمها -ما يعادل 697.6 مليون سهم.