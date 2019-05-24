7.3 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 7.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما نجحت في تعويض جانب كبير من خسائرها معززة بحالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بالجلسات الأخيرة بعد قرار «الإقامة الدائمة».وزاد سوق دبي 0.57% إلى مستوى 2589.68 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك والنقل.

فيما صعد سوق أبوظبي 1.23% ليغلق عند 4777.31 نقطة مع ارتفاع قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية نجحت في تعويض جزء كبير من خسائر الأسبوع قبل الماضي لا سيما مع تدني أسعار الأسهم ما حفز شهية المستثمرين على الاقتناص وبناء المراكز خصوصاً في الأسهم القيادية.

ووصلت سيولة الأسهم خلال الأسبوع إلى 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 789.95 مليوناً في دبي و820.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول نحو مليار سهم، منها 720.7 مليون سهم في دبي و285.5 مليون سهم في أبوظبي عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

ودعمت الأسهم القيادية مكاسب الأسواق حيث ارتفع في دبي «إعمار العقارية» 3.76% و«إعمار للتطوير» 4.14% و«إعمار مولز» 2.7% و«دبي للاستثمار» 3.25% و«سوق دبي» 0.29% بينما زاد بسوق العاصمة كل من «أبوظبي الأول» 4.46% و«دانة غاز» 4.98% و«أبوظبي الإسلامي» 1.57% و«اتصالات» 1.04% و«أبوظبي التجاري» 0.57%.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 43.27 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 43.27 مليون درهم.