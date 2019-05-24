2.92 تريليون درهم أصول البنوك في أعلى مستوى تاريخي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات مستوى تاريخياً غير مسبوق بنهاية أبريل الماضي حيث قفزت إلى 2.92 تريليون درهم مقابل 2.71 تريليون درهم بزيادة 213.7 مليار درهم بنمو 7.9% مقارنة بنهاية أبريل 2018..

وكشفت مؤشرات صادرة أمس عن المصرف المركزي عن أن البنوك واصلت زيادة أصولها الشهور الماضية محققةً 2.86 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 لترتفع بنهاية مارس إلى 2.89 تريليون.

وتواصل نمو الإقراض المصرفي إلى 1.676 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.675 تريليون درهم بنهاية مارس بنمو 0.1% وعلى أساس سنوي 4.4%.

وارتفع الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنحو 100 مليون درهم إلى 1.140.7 تريليون درهم بنهاية أبريل، وارتفع ائتمان قطاع الأعمال والصناعة 1.1 مليار درهم إلى 808.1 مليارات درهم بنهاية أبريل بزيادة 0.1%، بينما تراجعت القروض الشخصية إلى 322.6 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 333.5 ملياراً بنهاية مارس بمقدار 10.9 مليارات درهم وبانخفاض 3%.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الودائع المصرفية من 1.748 تريليون درهم بنهاية مارس إلى 1.773 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة 25.1 مليار درهم بنمو 1.4% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي، حيث زادت بنحو 113.1 مليار درهم.

وزادت ودائع المقيمين في الإمارات بمقدار 27.6 مليار درهم بنهاية أبريل، حيث زادت من 1.539 تريليون درهم بنهاية مارس إلى 1.567 تريليون بنهاية الشهر الماضي بزيادة 1.8% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي، حيث بلغت زيادة ودائع المقيمين 98.3 مليار درهم خلال عام مع استمرار تفوق الودائع على القروض بنهاية أبريل.

حيث فاضت الودائع بمقدار 96.3 مليار درهم على الودائع. وأكدت الإحصاءات، أن البنوك العاملة في الدولة زادت من استثماراتها بنحو 4 مليارات درهم بنهاية أبريل لتصل إلى 371.8 مليار درهم مقابل 368.8 مليار درهم بنهاية مارس بنمو 1.1%، موضحةً زيادة مخصصات البنوك لتصل إلى 33 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 31.7 مليار درهم بنهاية مارس.