«الإقامة الدائمة» تُعزز صعود أسهم دبي بمكاسب 5.4 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت أسهم سوق دبي المالي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس محققاً مكاسب بقيمة 5.4 مليارات مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، بعد قرار منح الإقامة الدائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية، ما عزز الشراء الأجنبي والمؤسساتي، بينما تراجع سوق أبوظبي مع تعرض أسهم البنوك القيادية لعمليات جني أرباح مقننة.

وصعد سوق دبي 1.78% عند مستوى 2584.35 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والتأمين والبنوك والاستثمار والسلع والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.68% إلى مستوى 4750 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 330 مليون درهم، منها 169.7 مليون درهم في دبي، و160.34 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 192.16 مليون سهم، موزعة بواقع 152.4 مليون سهم في أبوظبي، و39.76 مليون سهم في دبي.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار 2.48% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.6%، و«إعمار للتطوير» 0.53%، و«إعمار مولز» 2.25%، و«الاتحاد العقارية» 2.58% و«أرابتك» 5.56%، و«داماك» 1.73%، و«ديار» 6.67%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.92% بفعل صعود سهم «دبي الإسلامي» 0.41%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.78%. وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.5% مع استمرار نحو «دبي للاستثمار» بنسبة 2.44%، و«سوق دبي المالي» 2.21%، و«شعاع كابيتال» 4.35%.

وزاد قطاع التأمين 1.86% مع نمو سهم «أمان» 1.15%، و«دار التكافل» 9.91%، و«سلامة» 2.48%، و«تكافل الإمارات» 0.66%، بينما انخفض قطاع النقل 0.81% مع انخفاض سهم «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 0.91%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 24 مليون درهم، وارتفع بنسبة 5.61% إلى 0.9 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» حاصداً نحو 21.8 مليون درهم، ليغلق عند 1.82 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 21 مليون درهم، ليقفل عند 4.34 دراهم. وكان سهم «دبي التجاري» الأكثر ارتفاعاً 11.76% إلى 3.8 دراهم، فيما كان سهم «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.98% إلى 0.99 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة انخفض قطاع البنوك 1.24% بفعل انخفاض «أبوظبي الأول» 1.71%، و«أبوظبي التجاري» 0.68%. كما انخفض قطاع الاتصالات 0.26% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.87% مع ارتفاع سهم «الدار» 1.8%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.72%، وزاد قطاع الطاقة 1.75% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.21% و«طاقة» 6.3%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 65.96 مليون درهم وأقفل عند 8.74 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 57.8 مليون درهم، مغلقاً عند 13.82 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بـ9 ملايين درهم، وأغلق عند 13.82 درهماً. وكان سهم «منازل» الأكثر ارتفاعاً بـ 9.12% إلى 0.35 درهم، فيما كان سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، الأكثر تراجعاً بنسبة 9.63% إلى 0.37 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 21.2 مليون درهم منها 14.6 مليوناً للعرب و48 ألفاً للخليجيين، و6.5 ملايين للمواطنين، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 21.2 مليون درهم. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 22.4 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 22.4 مليون درهم.