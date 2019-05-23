«بلدية أبوظبي» تسجّل 26 بنكاً في منصتها الذكية لخدمات الرهون العقارية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إنجاز 3974 معاملة تسجيل عقاري خلال الثلث الأول من العام الجاري عبر منصة الخدمات الذكية المتكاملة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (سمارت هب) موضحةً أنها قامت بتسجيل 26 بنكاً في منصة الخدمات الذكية لخدمات الرهون العقارية، بهدف توفير خدمات رائدة لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات مشيرة إلى أنها قامت بعقد 25 جلسة تدريب خاصة للبنوك للتأكد من كفاءة تنفيذ الخدمات الذكية والإلكترونية عبر المنصة.وبينت أنها قامت بالاتفاق مع البنوك حول المحافظة على مؤشر بقاء المعاملات لدى البنوك بين يوم واحد و7 أيام كحد أقصى مشيرة إلى أن خدمات الرهونات تشمل تسجيل رهن الوحدات، وفك رهن الوحدات وتعديل رهن الوحدات، ونقل رهن الوحدات بالإضافة إلى توفير باقة البيعة الأولى للمطورين والتي تتضمن بيع أرض لنقل ملكية الفلل في المشاريع التطويرية للمواطنين والإيجار طويل الأمد لنقل ملكية الأراضي لغير المواطنين، وأيضاً باقة البيع على المخطط من المطور سواءً كانت وحدة أو أرض وإيجار طويل الأمد.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أعلنت في مطلع العام، عن إصدارها ومن خلال قطاع الأراضي والعقارات وبالتعاون مع «منازل العقارية»، وبنك أبوظبي التجاري، أول سند ملكية إلكتروني، عبر منصة الخدمات الذكية المتكاملة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (سمارت هب).

وأوضحت البلدية أن خدمة التسجيل العقاري تعد ثمرة نجاح الخدمات الرقمية في قطاع الأراضي والعقارات، وأيضاً المنصة الذكية ومشروع التحول الرقمي في هذا المجال، والذي أنجزته الدائرة مع نهاية ديسمبر من 2018 داعية المجتمع والمتعاملين إلى الإقبال للاستفادة من الخدمات التفاعلية والسهلة والمبسطة المتضمنة في المنصة وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى تنقلات أو تكبد عناء المتابعات التقليدية.

وبينت أن الخدمة الإلكترونية تعد نتيجة إيجابية لمشروع دمج 4 خدمات في خدمة واحدة، حيث كانت خدمة تسجيل بيع وحدة عقارية خدمة منفصلة وكذلك تسجيل رهن وحدة عقارية، وتثمين وحدة عقارية، وإصدار سند ملكية وحدة عقارية، وبموجب الخدمة الجديدة، فقد تم دمج كل هذه الخدمات في خدمة واحدة تحت عنوان (باقة البيعة الأولى لوحدة عقارية) يستطيع المتعامل بموجبها الحصول عليها بكل يسر وسهولة ودون الحاجة لحضوره إلى أي من مقرات البلدية وكذلك لا يحتاج حضور ممثل شركة التطوير العقاري إلى البلدية ولا ممثل البنك الذي يدخل كطرف في مجال الرهن العقاري والتمويل.