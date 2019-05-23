ـــ أكدت الشركة الوطنية الدولية القابضة، أن تاريخ استحقاق التوزيعات السنوية 9 يونيو المقبل، وأن تاريخ الاستبعاد يحل يوم 10 من الشهر ذاته، ويحل تاريخ التوزيعات 11 يونيو 2019.

ـــ وافق مجلس إدارة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» على توصية الجمعية العمومية، بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 57.29 مليون دينار كويتي عن طريق استخدام علاوة الإصدار، بالإضافة إلى تخفيض جزئي لرأس المال.

ـــ قام مصرف السلام - البحريني،بشراء ما يعادل 830 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 42.42 إلى 43.25 مليون سهم (1.952 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 21 مايو 2019.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال»، اجتماعاً في 26 مايو الجاري للنظر في مستجدات العمل بشكل عام، ومواضيع إدارية أخرى.

ـــ يجتمع مجلس إدارة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» 25 الجاري، للنظر في مستجدات سوق الأسمنت، والمسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأمورها التشغيلية.

ـــ أعلنت «سيراميك رأس الخيمة»، تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية، أن أنشطة أعمال الشركة وأسهمها متوافقة مع مبادئ الشريعة لغرض الاستثمار والتجارة وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.