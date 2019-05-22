سوق دبي المالي ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك 10-11 يونيو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

ينظم سوق دبي المالي مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يومي 10 و11 يونيو بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، والذي ينظمه البنك بمشاركة ما يزيد على 200 مؤسسة عالمية.

يتيح المؤتمر الفرصة لممثلي 9 شركات رائدة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي لاستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها.

وقد أبدت المؤسسات الاستثمارية العالمية حرصاً شديداً على الالتقاء بهذه المجموعة المنتقاة من الشركات نظراً لالتزامها المتزايد بتطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة وانفتاحها الكبير على المجتمع الاستثماري محلياً وعالمياً.

وسيترأس عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي الوفد المشارك في المؤتمر ويضم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين ومدراء علاقات المستثمرين في الشركات المشاركة، وهي: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، أرامكس، داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، وشركة سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم: تعد مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين المنصة الرئيسية للتفاعل بين الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وتسهم تلك المؤتمرات بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الصلات بين الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري.

وشهد الربع الأول من العام الجاري اجتذاب 654 مستثمراً جديداً، من بينهم 64 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 843.778 مستثمراً.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في السوق إذ استحوذوا على 53.3% من تداولاته خلال الربع الأول من العام 2019 بصافي استثمار قدره 680 مليون درهم، كما وصلت ملكيتهم إلى ما نسبته 18.4% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية الربع، بما يعكس إدراكهم المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية جذابة كنتيجة مباشرة لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني، علاوة على امتلاك السوق بنية تنظيمية وأساسية عالمية المستوى وما أطلقه من خدمات متفوقة في إطار خطته الاستراتيجية الحالية.

ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 83.4% في نهاية الربع الأول من العام 2019، كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 53.2 %.

وقالت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي: تُبدي الشركات المدرجة تجاوباً كبيراً مع مبادرات سوق دبي المالي المختلفة الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص علاقات المستثمرين والحوكمة. وقد قطع العديد منها أشواطاً كبيرة في هذا الصدد الأمر الذي لقي استحساناً واهتماماً متزايداً من قِبل المؤسسات الاستثمارية العالمية.