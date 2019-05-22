أسواق الأسهم تعود للأخضر بمكاسب 7 مليارات درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تعززت المعنويات في الأسواق المحلية وربح رأس المال السوقي للأسهم ما يناهز 7 مليارات درهم مع ختام جلسة أمس مدعومة بقرار منح الإقامات الدائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية، ما حفز المستثمرين على الشراء في غالبية القطاعات لا سيما مع تداول الأسعار عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وعاد سوق دبي للمربع الأخضر بعدما صعد بنسبة 1.04% إلى مستوى 2539.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والنقل والخدمات والصناعة، وزاد سوق أبوظبي بنحو 1.05% ليغلق عند 4782.47 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة لكن بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة مع استمرار حالة الحذر والترقب خوفاً من التوترات العالمية، لتصل إلى 257.3 مليون درهم، منها 130.7 مليوناً في دبي، و126.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 174.4 مليون سهم، موزعة بواقع 125.9 مليوناً في دبي، و48.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4489 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــــ «البيان الاقتصادي»: بدأت الأسهم في التقاط أنفاسها مستفيدة من القرار الصادر أمس في شأن الإقامات الدائمة للمستثمرين، وهو ما عزز معنويات المستثمرين وحفزهم على الشراء واقتناص الفرص مع تدني أسعار غالبية الأسهم خصوصاً القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.6% مع صعود «إعمار العقارية» 2.92%، و«إعمار للتطوير» 3.03%، و«إعمار مولز» 2.3%، و«الاتحاد العقارية» 5.08%، و«أرابتك» 2.13%، و«ديار» 3.09%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.38% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.82%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.83% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.65%، و«سوق دبي المالي» 3.66%. كما زاد قطاع النقل 0.13% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.3%، و«الخليج للملاحة» 0.13%، مع استقر «أرامكس» دون تغيير. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 23.7 مليون درهم، ليغلق عند 4.23 دراهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات 16.3 مليون درهم، مرتفعاً بنحو 3.63% إلى 0.856 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 14.4 مليون درهم، ليصل عند 4.93 دراهم. وسجل سهم «مجموعة السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 8.54% إلى 0.44 درهم، فيما كان سهم «اكتتاب» على رأس الخاسرين بنسبة 9.55% إلى 0.18 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.51% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 1.3% و«أبوظبي التجاري» 3.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.59%، كما ارتفع قطاع العقار 1.16% على أثر صعود «الدار» 1.21%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.5%.

واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير يذكر، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.84% بفعل ارتفاع سهم «دانة غاز» 4.12%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 37.4 مليون درهم، ليغلق عند 14.06 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 27.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.8 دراهم، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات 17.18 مليون درهم، ليقفل عند 0.91 درهم. وحقق سهم «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 13.89% إلى 4.1 دراهم، فيما كان سهم «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86% إلى 10.42 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، منها مليون للعرب، و9 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، موزعة بواقع 1.5 مليون للأجانب، و8.5 ملايين للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 7.12 ملايين درهم، فيما مالت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 4.4 ملايين درهم، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي 4.4 ملايين، ونحو البيع بأبوظبي بصافي 7.12 ملايين درهم.

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