الهيئة القانونية للأسواق المالية تؤيّد قرار دبي للخدمات المالية بسحب ترخيص «رويال شيلد»

المصدر: دبي- البيان

أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيص شركة «رويال شيلد ليمتد» وإيقافها عن مواصلة العمل في مجال الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وكانت السلطة قد اتخذت قرار السحب بعد إثبات عدم أهلية الشركة لتكون مرخصة لممارسة الخدمات المالية.

وبعد ذلك، قدمت الشركة اعتراضًا على القرار الأصلي للسلطة وأحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه.

وفي قرار صدر بتاريخ 8 مايو، رفضت الهيئة القانونية للأسواق المالية طلب الشركة وأيدت قرار سلطة دبي للخدمات المالية.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قررت في 30 سبتمبر 2018 سحب ترخيص «رويال شيلد ليمتد». وفي 14 نوفمبر 2018، أحالت الشركة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيصها إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه.

وتعد هذه الهيئة كيانًا مستقلاً من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل وفق نظام داخلي خاص بها. وتجري الهيئة مراجعات كاملة لقرارات سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها، لتتولى بعدها تحديد الإجراءات المناسبة للعمل بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، لاسيما وأن الهيئة تمتلك الصلاحيات اللازمة لتأييد أو تغيير أو إلغاء أي قرار صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية.