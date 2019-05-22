95.3 % التزام الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بالإفصاح

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية لديه بلغت 95.3% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2019. وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، والمحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وتشير النتائج إلى التزام 61 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق من أصل 64 شركة بالإفصاح عن بياناتها المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الأول من العام 2019 مع نفس الفترة من العام 2018 يتبين أن أرباح الشركات المدرجة قد انخفضت بنسبة -2.85%، وبالمقابل فقد سجل قطاع البنوك ارتفاعاً في نسبة الأرباح بلغت 2.69% وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.

من جانبها أكدت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على العلاقة الممتازة القائمة بين السوق من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر وأنها تأمل بأن يستمر التعاون الوثيق بما يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.