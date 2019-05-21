التوترات العالمية تكبح الأسهم والأجانب يقتنصون الفرص

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الضعيف في ختام جلسة أمس رغم ظهور عمليات شراء انتقائية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار، لكن لا تزال التوترات العالمية والإقليمية تكبح شهية المستثمرين في وقت يواصل فيه المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص وتأسيس مراكز مالية جديدة.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2513.22 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والخدمات والاتصالات، فيما استقر سوق أبوظبي عند 4732.94 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية إلى 318.7 مليون درهم، ومنها 135.7 مليون درهم في دبي، و183 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 167.17 مليون سهم، موزعة بواقع 118.97 مليون سهم في دبي، و48.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 5233 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.56% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.89%، و«أرابتك» 2.08%، و«داماك» 0.34%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.38% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.2%، و«دبي التجاري» 8.85%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.16% مدعوماً بمكاسب «دبي للاستثمار» 1.68%، و«شعاع كابيتال» نحو 1%، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.68% نتيجة ارتفاع سهم «العربية للطيران» 1.22%، و«الخليج للملاحة» 3.1%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 20.15 مليون درهم، ليغلق عند 4.11 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 16.3 مليون درهم، ليصل عند 4.89 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة 16 مليون درهم، ليقفل عند 0.82 درهم. وكان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.14% إلى 1.52 درهم، فيما كان «دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنحو 8.85% إلى 3.4 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.39% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.58%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.46%، مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.83%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 2.32% مع تراجع «الدار» 2.37%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.71%. وهبط قطاع الاتصالات 0.39% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1% على أثر تراجع «دانة غاز» 0.68%، و«طاقة» 6.84%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً نحو 66 مليون درهم، ليغلق عند 13.88 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 50.23 مليون درهم، ليقفل عند 0.83 درهم، ثم سهم «اتصالات» حاصداً 20.2 مليون درهم، ليصل صوب 15.44 درهماً. وكان سهم «سوداتيل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.41% إلى 0.39 درهم، فيما كان سهم «الهلال الأخضر للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 0.41 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم، ومنها 1.6 مليون للخليجيين، و20.86 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم، موزعة بواقع 12.14 مليوناً للأجانب، و10.38 ملايين للعرب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهوا نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6 ملايين درهم ومالوا نحو البيع في سوق أبوظبي بصافي استثمار مليوني درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار 6 ملايين والشراء بأبوظبي بـصافي استثمار مليوني درهم.

إعلان عمومية «ديبا»

أعلنت شركة ديبا المتخصصة في مجال الأعمال الداخلية، أن اجتماع الجمعية العمومية السنوي سيعقد يوم 12 يونيو المقبل في برج فيجن في منطقة الخليج التجاري بدبي.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي أمس إن الاجتماع سيعقد في الساعة الواحدة ظهراً وسيبدأ التسجيل من الساعة الثانية عشرة ظهراً.

والشركة متخصصة في أعمال الديكور والحلول الداخلية ولديها أربع وحدات تابعة وهي دي اس جي وفيدر وديبا للأعمال الداخلية ومجموعة ديكو. وللشركة عمليات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. دبي-أشرف رفيق

إفصاحات

أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أن الصفقة التي نفذت في 14 مايو الجاري على 21 مليون سهم هي فقط عملية تحويل أسهم لأغراض التمويل لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن محمد المرتضى الدندشي لا يزال المالك الفعلي لهذه الأسهم، كما أكد عدم وجود أي نية للتخارج من حصته بالشركة على المديين القصير أو المتوسط.

وافقت الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة على شراء مستودع شركة الإمارات للمرطبات، وتفويض عضو معين من مجلس الإدارة للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة، بشأن الصفقة رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعيين مدقق حسابات خارجي (غرانت ثورنتون) للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

أعلنت «دانة غاز» زيادة رأسمالها من 6.976 مليارات درهم إلى 6.995 مليارات درهم عن طريق زيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين بعدد 18.749 مليون سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس القيمة الجديدة لرأس المال.