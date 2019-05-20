سوق دبي لأدنى مستوياته في 3 أشهر وصعود «إعمار للتطوير»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي معوضاً جانباً محدوداً من خسائر الأسبوع الماضي بدعم من أسهم البنوك والعقار، فيما واصل سوق دبي التراجع مدفوعاً بعمليات بيع واسعة طالت غالبية الأسهم المتداولة ليهبط المؤشر صوب أدنى مستوياته في 3 أشهر. وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.29% عند مستوى 4732.95 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 2.16% إلى مستوى 2519.43 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية، إلا أن سهم «إعمار للتطوير» ارتفع وحيداً بنسبة 2.21% إلى عند 3.7 دراهم.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن هناك تراجعاً واضحاً في مستويات الثقة بالأسواق خصوصاً بعد أزمة «ماركة» وقرار العمومية بعدم استمرارية الشركة، إلى جانب التوترات الإقليمية والعالمية ما أثر بنحو كبير على معنويات المستثمرين وتسبب في تراجع شهيتهم الاستثمارية.

ومع استمرار هبوط الأسعار عمد الأجانب إلى اقتناص الفرص في سوق دبي مع تحقيق صافي استثمار بنحو 14 مليون درهم، واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء أيضاً بصافي 2.46 مليون درهم.

ووصلت سيولة الأسهم أمس إلى 308.5 ملايين درهم، منها 176.8 مليون درهم في دبي، و131.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 267.8 مليون سهم، موزعة بواقع 200.9 مليون سهم في دبي، و66.9 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4117 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.16% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.73%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 3.1%، وزاد قطاع العقار بنسبة 1% بعد ارتفاع سهم «الدار» 1.2%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.04% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.46% بعد انخفاض سهم «دانة غاز» 2.55%، رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً نحو 29 مليون درهم، ليغلق عند 13.8 درهماً، تلاه سهم «واحة الزاوية» بسيولة بقيمة 28 مليون درهم، وانخفض 0.85% إلى 2.33 درهم، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات بقيمة 22 مليون درهم، إلى 0.88 درهم. وسجل سهم «بنك أم القيوين الوطني» أكبر ارتفاع في سوق العاصمة بنسبة 11.9% مغلقاً عند 2.35 درهم، فيما كان سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر تراجعاً بنحو 9.66% إلى 0.59 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع العقار بنسبة 2.81% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 3.05%، و«إعمار مولز» 2.22%، و«الاتحاد العقارية» 7.42%، و«أرابتك» 10%، و«داماك» 2.98%، و«ديار» 4.36%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.78% بفعل هبوط «دبي الإسلامي» 1.61%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.26%، وتراجع قطاع الاستثمار 3.52% مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» 3.25%، و«سوق دبي المالي» 4.35% و«شعاع كابيتال» 4.38%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً نحو 26.26 مليون درهم، ليغلق عند 4.09 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 20.67 مليون درهم، ليقفل عند 4.13 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 17.7 مليون درهم، ليصل عند 0.795 درهم. وارتفع سهم «إعمار للتطوير» 2.21% إلى عند 3.7 دراهم، فيما كان سهم «أمان»، الأكثر انخفاضاً.

تباين

تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 2.46 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 4 ملايين درهم، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 4 ملايين درهم فيما اتجهوا نحو البيع بدبي بصافي استثمار 2.46 مليون درهم.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار على استمرار أعمال البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأس المال المصدر. يأتي ذلك بعد أن قرر مجموعة من المساهمين تزيد نسبة مساهمتهم على 10% من رأسمال البنك على إدراج بند للنظر في استمرارية أعمال البنك.

ووفق إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن المساهمين هم: «المجموعة الدولية الخاصة المالية» لنحو 7.75% من رأسمال البنك، و«الخليج الاقتصادية المحدودة» المالية لنحو 1.77% من رأس المال، وعمران عبدالله عمران تريم المالي لنحو 1.13%.

كما صادقت الجمعية على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، كما صادقت على استخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص (الاختياري) والذي بلغت قيمته نحو 450.68 مليون درهم، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من احتياطي قانوني بقيمة 450.68 مليون درهم لتغطية أي خسائر متراكمة أو المخصصات المتوجبة على البنك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.

أعلنت شركة أمانات القابضة، أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة المحدودة.

قرر مصرف البحرين المركزي وقف أنشطة التأمين المتعلقة بأنشطة الاكتتاب لدى المجموعة العربية للتأمين «أريج» المدرجة ببورصتي دبي والبحرين، وسيبحث المركزي ذلك الأمر وفقاً للمركز القانوني والمالي للشركة.

أعادت شركة الاتحاد العقارية تعيين شركة الرمز كابيتال كموفر سيولة لأسهمها، وذلك عقب الحصول على الموافقة اللازمة من سوق دبي المالي.

قام مصرف السلام ــ البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 275 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 42.03 إلى 42.3 مليون سهم (1.909% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 16 مايو 2019.

وافقت الجمعية العامة لشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» المدرجة في بورصتي الكويت ودبي على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح سنوية.