التوتّرات تضغط على البورصات الخليجية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تسبب التوترات الإقليمية والحرب التجارية الصينية الأمريكية في تراجع شبه جماعي للأسواق الخيليجية أمس وسط أداء ضعيف نسبياً.وهبط سوق دبي المالي لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع ختام جلسة، أمس، ونزل 2.16% إلى 2519 نقطة، متأثراً بأزمة شركة "ماركة" المعلق سهم عن التداول، وعاكس سهم «إعمار للتطوير» اتجاه السوق وحيداً وارتفع 2.21% إلى 3.7 دراهم.

وهبط سهم «إعمار العقارية» في دبي 3.05%، رغم تفوق الشركة على نظرائها بعد نمو أرباحها الربعية 7.2%، وانخفض سهم «أرابتك» 10%. وقالت «ماركة» في بيان أمس إن مجلس إدارتها يعتزم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في استمراريتها بعد عرض خطة إعادة الهيكلة على المساهمين، مشيرة إلى أن القرار المتخذ في العمومية السابقة لا يعتبر موافقة من المساهمين على تصفية الشركة.

وفي الأسواق الخليجية هبطت بورصة الكويت 1.69% والسعودية 1.12% والبحرين 0.06%، بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.29% وزاد سوق مسقط هامشياً 0.05%.

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، إن أسواق الخليج تعاني تذبذبات بسبب التوترات في المنطقة، إلى جانب تداعييات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما أربك حسابات المستثمرين خوفاً من تصاعد حدة الأوضاع.