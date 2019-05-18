توتّرات المنطقة والحرب التجارية تضغطان على الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عمّقت توترات المنطقة والحرب التجارية العالمية بين أمريكا والصين من خسائر الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً ما دفعهم لتكثيف البيع على المكشوف «مارجن كول»، إلى جانب عمليات تسييل للأجانب.

وهوى مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6.6% عند مستوى 4719.26 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة، ونزل سوق دبي بنحو 3.65% ليغلق عند 2575 نقطة، وسط تراجع معظم المؤشرات القطاعية يتصدرها العقار والبنوك والنقل والاستثمار.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تعرضت خلال الأسبوع الماضي لعدة أنباء سلبية على الصعيدين العالمي والإقليمي مع اشتعال الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أكبر اقتصادين في العالم،.

وذلك على الرغم من وجود عدة محفزات إيجابية متمثلة في نتائج الشركات الربعية وأيضا الإبقاء على شركتي«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» ضمن القائمة الرئيسية لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة ما دفع سوق دبي لتحقيق أفضل أداء في العالم بجلسة منتصف الأسبوع.

وأضاف الوسطاء إن سوق العاصمة تأثر بشكل كبير بالتراجع الحاد لسهم «بنك أبوظبي الأول» مع تراجع معنويات المستثمرين بعد عدم زيادة وزن السهم على مؤشر الأسواق الناشئة واقتصاد أسهمه للتداول الحر عند نسبة 25% رغم رفع ملكية الأجانب إلى 40%، ما دفع البنك للحصول على توضيحات من «إم إس سي آي«معتبراً القرار»غير موضوعي«.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار في سوق دبي، و1.14 مليار في سوق أبوظبي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.2 مليار سهم، منها 943.6 مليون سهم في دبي، و268.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 27178 صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 290.47 مليون درهم، منها 28.7 مليوناً للخليجيين، و261.7 مليوناً للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 290.47 مليون درهم، موزعة بواقع 286.2 مليوناً للأجانب، و4.3 ملايين للعرب.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق العاصمة بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 8.76% مع هبوط»أبوظبي الأول«12.18%، و»أبوظبي الإسلامي«2.19%، في مقابل ارتفاع»أبوظبي التجاري«0.58%. ونزل قطاع العقار بنسبة 1% بضغط تراجع»الدار«0.6%، و»رأس الخيمة العقارية«5.45%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 9.33% نتيجة انخفاض سهم»إشراق«8.18%، و»الواحة كابيتال«11.21%. وتراجع قطاع الاتصالات 3.28% مع تراجع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 4.83% بفعل نزول سهم»دانة غاز«6.42%، و»أدنوك للتوزيع«1.48%.

وهيمن سهم»أبوظبي الأول«على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 601 مليون درهم، ليصل صوب 13.7 درهماً، تلاه سهم»أبوظبي التجاري«بسيولة بقيمة 158.23 مليون درهم، ليغلق عند 8.7 دراهم، ثم سهم»اتصالات«بتداولات 110 ملايين درهم، ليقفل عند 15.34 درهماً.

وحقق سهم»القدرة القابضة«أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 17.28% ليغلق عند 0.95 درهم، تلاه سهم»الإمارات لتعليم قيادة السيارات«14.89% إلى 7.64 دراهم، ثم سهم» البنك العربي المتحد«بنسبة 12.75% عند 1.15 درهم، فيما كان سهم»منازل العقارية«الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.41% إلى 0.326 درهم، تلاه سهم»أبوظبي الأول«ثم سهم»الواحة كابيتال«، بنسبة 11.21% إلى 0.95 درهم.

واتجه المستثمرين العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق العاصمة بصافي استثمار 347.7 مليون درهم، منها 15 مليوناً للعرب، و332.7 مليوناً للمواطنين، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 347.7 مليون درهم، موزعة بواقع 7.7 ملايين للخليجيين، و340 مليوناً للأجانب.

سوق دبي

وتراجع قطاع العقار في سوق دبي بنسبة 4.3%، بفعل تراجع»إعمار العقارية«5.3%، و»الاتحاد العقارية«13.16%، و»أرابتك«17.95%، و»داماك«15.4%، و»ديار«13.37%، فيما ارتفع»إعمار للتطوير«1.4%، و»إعمار مولز«11.8%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 3.5% بعد نزول سهم»دبي الإسلامي«2.9%، و»الإمارات دبي الوطني«3.9%. وهبط قطاع الاستثمار 7.5% نتيجة تراجع»دبي للاستثمار«6.8%، و»سوق دبي المالي«8.12%. في حين انخفض قطاع النقل 3% متأثراً بتراجع سهم»العربية للطيران«2.9%، و»أرامكس«3.26%.

وتصدر سهم»دبي الإسلامي«النشاط مستقطباً سيولة بنحو 192 مليون درهم، ليغلق عند 4.98 دراهم، تلاه سهم»إعمار العقارية«بتداولات بقيمة 168.3 مليون درهم، ليصل عند 4.26 دراهم، ثم سهم»إعمار مولز«بسيولة بقيمة 104 ملايين درهم، ليقفل عند 1.8 درهم.

وسجل سهم»الرمز كوربوريشن«أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 14.25% إلى 1.09 درهم، تلاه سهم» إعمار مولز«، ثم»السلام القابضة«، بنسبة 2.1% إلى 0.439 درهم، فيما كان سهم»أرابتك الأكثر انخفاضاً ليغلق عند 1.6 درهم، ثم سهم «داماك» بنسبة 15.4%إلى 0.90 درهم، وجاء ثالثاً بالتراجع سهم «جي إف إتش» وبنسبة 14.73% إلى 0.85 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 90.25 مليون درهم، منها 36.4 مليوناً للخليجيين، و53.8 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 90.25 مليون درهم، موزعة على 19.27 مليوناً للعرب، و71 مليوناً للمواطنين.

محافظ

تباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع حيث اتجهوا نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 60 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في سوق أبوظبي بصافي استثمار 81.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 60 مليون درهم.