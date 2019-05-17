18 مليوناً أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» نمواً بنسبة 9% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة 18 مليون درهم مقارنة بـ16.5 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي. كما حققت الشركة زيادة بنسبة 25% في إجمالي المساهمة، بما قيمته 358 مليون درهم في الربع الأول من العام 2019 مقابل 286 مليون درهم في الربع الأول من 2018.

وقال مصطفى خريبة - العضو المنتدب لشركة سلامة: اتسمت الشركة بالحكمة في أدائها والفعالية في استراتيجيات التأمين الخاصة بها، مع التركيز بشكل رئيسي على تقديم الخدمة المميزة للعملاء. وقد بدأنا بداية جيدة في عام 2019 ونحن واثقون بمواصلة زخم النمو، حيث نحافظ على التزامنا بالابتكار والقيادة القوية والتميز التشغيلي.

وأضاف: «سلامة» حريصة على تسهيل نمو وتوسيع منتجات التكافل في المنطقة، وتوفير حلول مستدامة تلتزم بأعلى المعايير. نحن ندير المخاطر بحكمة ونحافظ على ضوابط تدقيق واكتتاب قوية لضمان تمتع عملائنا براحة البال وبسعر معقول. وتخدم «سلامة» العملاء الأفراد والمؤسسات في الإمارات والسعودية ومصر والأردن والجزائر والسنغال من خلال شبكتها الواسعة من الشركات التابعة والشريكة. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والسيارات والعام والصحة.