عمليات البيع تواصل الضغط على أسواق الأسهم المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية أمس في المنطقة الحمراء مع استمرار تعرضها لضغوط عمليات بيع على الأسهم القيادية، فيما استمر تدني احجام وقيم التداولات.

وهبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% أو ما يعادل 58.3 نقطة، ليغلق عند 4719.26 نقطة مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو الماضي بضغط من انخفاض أسهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وفقد سوق دبي المالي نحو 8.7 نقاط أو ما نسبته 0.34% إلى 2575.01 نقطة مع تراجع أسهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«أرابتك القابضة».

وبلغت السيولة في السوقين نحو 355 مليون درهم موزعة بواقع 195.14 مليوناً في أبوظبي و159.94 مليوناً في دبي، وجرى تداول 171.85 مليون سهم منها 130.2 مليوناً في دبي و41.65 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4067 صفقة منفذة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.83% بضغط هبوط «أرابتك القابضة» 6.98% للجلسة الثانية على التوالي بعد إعلان الشركة هبوط الأرباح الفصلية 50%، و«الاتحاد العقارية» 2.82% تزامناً مع الإفصاح عن هبوط أرباحها العائدة على حقوق المساهمين في الربع الأول بنسبة 99%، إضافة إلى تراجع «إعمار للتطوير» 2.16%، و«إعمار مولز» 1.1%، و«إعمار العقارية» 0.23% إلى 4.26 دراهم.

ونزل قطاع الخدمات بنسبة 0.46% نتيجة هبوط «تبريد» 1.32%، وتراجع قطاع النقل 0.31% مع انخفاض سهم «أرامكس» 1.11%، و«الخليج للملاحة» 0.24%.

ونزل قطاع البنوك 0.23% مع انخفاض سهم «جي إف إتش» 2.18%، و«دبي التجاري» 1.84%، و«دبي الإسلامي» 0.4%.

في المقابل، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.8% مع ارتفاع «دي إكس بي» 2.16%، وزاد قطاع التأمين 0.64 % مع ارتفاع «دار التكافل» 5.32% و«سلامة»0.8% رغم تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 4%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 0.82%، و«شعاع كابيتال» بعد تأكيدها المضي قدماً في الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 24.16 مليون درهم، ليغلق عند 4.98 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 22.59 مليون درهم، ليتراجع إلى 4.26 دراهم. وحقق سهم «مجموعة السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 6.55% ليغلق عند 0.439 درهم، فيما تصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» الخاسرين منخفضاً بنسبة 10% إلى 0.324 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.67% بضغط هبوط «اتصالات» 1.67%، كما انخفض قطاع البنوك 1.45% مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.14%.

ويسعى البنك للحصول على توضيحات من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة فيما يخص عدم زيادة وزنه على مؤشرها. كما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.23%، وتراجع قطاع الصناعة مع انخفاض سهم «أركان» بنسبة 1.63% و«سيراميك رأس الخيمة» 1.23%. وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.09% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.19%، وارتفع قطاع الاستثمار 1.09% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.15%، وزاد قطاع الطاقة 0.55% نتيجة ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.22%، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً نحو 99.88 مليون درهم، ليغلق عند 13.7 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 29.96 مليون درهم، ليصل إلى 8.7 دراهم. وكان سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.75% إلى 1.06 درهم، فيما كان سهم القدرة القابضة الأكثر صعوداً بنسبة 9.2% إلى 0.950 درهم.

إفصاحات



كشفت النتائج المالية لشركة «الاتحاد العقارية»، عن تراجع أرباحها بنسبة 99% إلى 1.7 مليون درهم، بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 182.7 مليون درهم، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

ارتفعت أرباح شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إلى 4.5 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 1.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة 200 %، وقرر مجلس الإدارة، تعيين محمد عمير بن يوسف المهيري رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور محمد على خميس الحوسني نائباً للرئيس.

ارتفعت أرباح شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بنسبة 35.2 %، إلى 12.83 مليون درهم، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.49 ملايين بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

تحولت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، للأرباح، بقيمة 11 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قيمتها 17.28 مليون درهم خلال الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة «الصفوة مباشر»، تدشين أحدث منصة للتداول الإلكتروني في الشرق الأوسط، ليكون ذلك الإصدار من «مباشر تريد بلس»، مواكباً لكل متطلبات المستثمرين في الأسواق المختلفة.

حققت شركة فودكو القابضة، خسائر 31.65 مليون درهم خلال الربع الأول، مقابل أرباح 43.59 مليون درهم، خلال نفس الفترة من عام 2018.

أظهرت نتائج أعمال شركة الوثبة للتأمين خلال الربع الأول من العام الجاري، تحقيق 14 مليون درهم بنهاية الربع الأول، مقابل 26.81 مليون درهم بنهاية الفترة ذاتها من عام 2018 بتراجع 47.5 %.

تم إعادة تعيين شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، كموفر سيولة لأسهم «الاتحاد العقارية»، بعد الحصول على موافقة سوق دبي المالي.

أعلن مصرف «السلام» البحريني، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، عن شراء ما يعادل 75 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 41.96 مليون سهم، إلى 42.03 مليوناً (1.89 % الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 15 مايو 2019.