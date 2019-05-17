%97 الالتزام بالإفصاح في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

سجّلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي معدل التزام 97% في الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من 2019 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي، والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 63 شركة من أصل 65، حيث لم تلتزم شركتا ماركة ودريك اند سكل بالإفصاح عن بياناتهما علماً بأن الشركتين موقوفتان عن التداول.

ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وفقاً لمتطلبات الهيئة.