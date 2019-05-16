224 مليار دولار أرباح «أرامكو» متجاوزة إجمالي ربح أكبر 5 شركات نفط في العالم

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي أن أرباح شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» خلال العام الماضي بلغ 224 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي أرباح أكبر 5 شركات نفط في العالم بعد الشركة السعودية، وهو ما قد يفسر صفقات الاستحواذ التي عقدتها الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن «أرامكو» استحوذت في يناير الماضي على حصة من شركة «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية، ووافقت على إقامة مصفاة نفط في شمال الصين بقيمة 10 مليارات دولار في فبراير الماضي، واشترت حصة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية «سابك» في مارس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن البيانات المالية التي قدمتها «أرامكو» يوم 16 أبريل الماضي مع طرحها سندات في السوق المالية الدولية، أتاحت للمستثمرين الاطلاع على حسابات الشركة السعودية لأول مرة منذ تأميمها في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وبحسب هذه البيانات زادت أرباح «أرامكو» قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الماضي بنسبة 35% سنوياً إلى 224 مليار دولار، وهو ما يزيد على إجمالي أرباح أكبر 5 شركات نفط في العالم، وهي «بترو تشاينا» الصينية و«شل» البريطانية الهولندية و«إكسون موبيل» الأمريكية و«بي.بي» البريطانية و«شيفرون» الأمريكية.

بلغت أرباح الشركات الخمس في العام الماضي حوالي 210 مليارات دولار. وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن انخفاض تكاليف تشغيل «أرامكو» حقق لها هامش أرباح تشغيل بلغ 71% في العام الماضي. ويبلغ صافي أرباح الشركة حوالي 111 مليار دولار بعد سداد ضرائب للحكومة قيمتها 102 مليار دولار.