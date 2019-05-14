4 % نمو صافي أرباح «أركان» خلال الربع الأول 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أركان لمواد البناء المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء، أمس، نتائجها المالية الموحّدة للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي أرباحها إلى 12.22 مليون درهم بنسبة 4.4% مقارنةً بـ11.70 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الانخفاض المستمر في التكاليف المباشرة لوحدات الأعمال، بالإضافة إلى الإيرادات المحققة من مبيعات أصول مصنع الإمارات للأسمنت القديم.

وأظهرت النتائج استقرار إيرادات الشركة عند 234.99 مليون درهم مقارنةً مع 267.82 مليون درهم خلال الربع الأول 2018 نظراً إلى بيئة السوق التنافسية لكافة المنتجات.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: رغم التحديات التي يواجهها سوق الإنشاءات الإقليمي، إلا أننا نأمل بتحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بمبادرات وجهود حكومة أبوظبي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. وسنواصل جهودنا للحفاظ على مستوى هوامش ربحنا التشغيلي قدر الإمكان والحد من تكاليف الإنتاج وزيادة مبيعاتنا من المنتجات المتخصصة، لا سيّما الطابوق والمونة الجافة.