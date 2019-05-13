ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الأمريكية

المصدر: د ب ا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين الصين من فرض أي رسوم جديدة على الصادرات الأمريكية ردا على الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية.

وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر: "أقول بصراحة للرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) ولجميع أصدقائي الكثيرين في بكين إن الصين ستتضرر بشدة إذا ما لم تتوصلوا إلى اتفاق لأن الشركات ستكون مضطرة لمغادرة الصين لدول أخرى، وهذا الأمر سيكون مكلفا جدا للصين".

وأضاف: "يتعين ألا ترد الصين، لأن الأمور لن تزداد إلا سوءا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ قال في وقت سابق اليوم: إن الصين ليس لديها خيار إلا اتخاذ إجراءات مضادة، ردا على رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.

وكانت الولايات المتحدة قد قامت الجمعة الماضية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى من ترامب لانتزاع تنازلات تجارية من الصين.

وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين اليوم: "سوف يتم الإعلان عن إجراءات مضادة محددة في الوقت المناسب".

وشدد: "الصين لن ترضخ أبدا للضغط الأجنبي"، مضيفا: "نحن عازمون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وقال: "ما زلنا نأمل أن تقابلنا الولايات المتحدة في منتصف الطريق، ونعمل على حل القضايا بيننا على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".