الأسهم المحلية تغلق على تباين والسيولة دون 250 مليون درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، فيما هبطت السيولة دون 250 مليون درهم. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.9% إلى مستوى 5098 نقطة، مع صعود أسهم البنوك واتصالات والصناعة والخدمات والسلع فيما نزل سوق دبي بنحو 1.6% عند مستوى 2629.9 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع والتأمين والنقل والخدمات. ووصلت سيولة الأسهم إلى 220.7 مليون درهم، منها 121.9 مليوناً في دبي، و98.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 139.17 مليون سهم، موزعة بواقع 99.17 مليوناً في دبي، و40 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 3073 صفقة.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.2% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.92%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنحو 3.07% و2.65% على التوالي، وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 1.64% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.63% مع تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 7.73%، واستقر «الدار» دون تغيير، وهبط أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 3.3% مع انخفاض سهم «دانة غاز» 5.39%، و«طاقة» 2.35%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 37.8 مليونا، ليقفل عند 15.9 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 10 ملايين، واستقر عند 8.65 دراهم، ثم سهم «الدار» بتداولات 8.54 ملايين درهم، واقفل مستقراً عند 1.68 درهم. وتصدر سهم «أركان» الرابحين مع ارتفاعه 6.16% إلى 0.5 درهم، فيما كان «منازل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.35 درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي، هبط قطاع العقار بنسبة 1.36% بعد هبوط سهم «إعمار العقارية» 1.78%، و«أرابتك» 2.56%، و«داماك» 1.87%، و«ديار» 2.62%، و«الاتحاد العقارية» 4.76%. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.9% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.39%، و«الإمارات دبي والوطني» 3.48%، و«جي إف إتش» 4.31%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3.55% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 3.03%، و«سوق دبي المالي» 3.99%، و«شعاع كابيتال» 8.11%. وانخفض قطاع النقل 0.62% على أثر تراجع «العربية للطيران» 0.97%، و«أرامكس» 0.22%، و«الخليج للملاحة» 1.76%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات بسيولة 22.12 مليون درهم، ليغلق عند 5.11 دراهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات 13 مليون درهم، ليقفل عند 0.95 درهم. وحقق سهم «المدينة» أكبر ارتفاع بنسبة 2.21% إلى 0.23 درهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.207 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في الأسواق أمس بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، منها 30.96 مليوناً للأجانب، و658 ألفاً للعرب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، موزعة بواقع 16.7 مليوناً للمواطنين، و14.8 مليوناً للخليجيين.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 16.4 مليون درهم، منها 16.3 مليوناً في أبوظبي، و137 ألفاً في دبي، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 16.4 مليون درهم، منها 16.3 مليوناً في أبوظبي، و137 ألفاً في دبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحملهم أي ضرر بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتمكنوا من تسويته ودياً مع شركة الوساطة، والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم.

إفصاحات

حققت شركة ماركة خسارة بلغت 295.85 مليون درهم في الربع الأول من العام 2019، مقابل خسارة 242.7 مليونا في الربع الأول 2018، وبلغت إيرادات الربع الأول 76 مليون درهم، مقارنة مع 99.6 مليونا في الربع الأول من العام الماضي.

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يتخذ مجلس إدارة يونيكاي للأغذية قراراً بالتمرير غداً لاعتماد البيانات المالية للربع الأول.

يجتمع مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين غداً لمناقشة نتائج الربع الأول.

يناقش مجلس إدارة أرابتك القابضة غداً لمناقشة البيانات المالية للربع الأول

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ارتفعت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 26.79 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 23.17 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي.