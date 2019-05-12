المصدر: الكويت - البيان

تمكنت شركة ميزان الكويتية من تحقيق إيرادات ايجابية في الربع الأول مدفوعة بأداء قوي في كل من القطاعين الغذائي وغير الغذائي.

وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها عام 2018 استعادت الشركة أداءها في هذا الربع، حيث سجلت جميع الأقسام نمواً قوياً في الإيرادات باستثناء قطاع التجهيزات الغذائية. وارتفعت الإيرادات إلى 62.6 مليون دينار كويتي بنمو 6.5% كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.9 ملايين دينار، بارتفاع 9.8%.

وبلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 5.1 ملايين دينار بارتفاع 1.7%.

وسجلت ميزان نمواً في الإيرادات في كل من الأسواق الرئيسية على الرغم من التحديات والمتغيرات العديدة التي لا تزال سائدة.