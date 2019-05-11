ثاني تراجع أسبوعي للأسهم وسط مبيعات أجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي وسط ضغوط بيع طالت كافة القطاعات لا سيما العقار والبنوك والاتصالات في وقت اتجه الأجانب نحو البيع في ظل غياب المحفزات ووسط ترقب لإعلان الشركات القيادية عن نتائجها الربعية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 3.1% إلى مستوى 2672.61 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 3.62% عند مستوى 5052.8 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 137 مليون درهم، منها 39.9 مليون درهم لخليجيين، و97.12 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 137 مليون درهم، منها 129.7 مليون درهم للأجانب، و7.25 ملايين درهم للعرب.

ووصلت السيولة الكلية خلال الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليارات درهم استحوذ «واحة الزاوية» على 66% منها بعد تنفيذ صفقات كبيرة على السهم، وتوزعت السيولة بواقع 3.4 مليارات في أبوظبي، و697 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.95 مليار سهم، منها 1.37 مليار في أبوظبي، و588 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 18.3 ألف صفقة.

سوق دبي

وفى سوق دبي، نزل قطاع العقار بنسبة 5.7% مع تراجع «إعمار العقارية» 5.26%، و«إعمار للتطوير» 4%، و«إعمار مولز» 4.17%، و«ديار» 3.9%، و«داماك» 13.7%، و«الإتحاد العقارية» 6.7%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.18% بضغط انخفاض «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.17%.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 5% على أثر تراجع «دبي للاستثمار» 5.7%، و«سوق دبي المالي» 3.96%، و«شعاع كابيتال 0.8%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.85% مع صعود»العربية للطيران«بنسبة 4.9%، و»الخليج للملاحة«1.5%، فيما انخفض»أرامكس«1.9%.

وتصدر »دبي الإسلامي« النشاط مستقطباً سيولة بنحو 128.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم»إعمار العقارية«بتداولات 106.3 ملايين درهم، إلى 4.5 دراهم، ثم سهم»سلامة للتأمين«بتداولات 95.6 مليون درهم، إلى 0.53 درهم.

وتصدر سهم»دبي للتأمين«الأسهم الرابحة بنسبة 11.11%، إلى 4 دراهم، تلاه سهم» تكافل الإمارات«بنسبة 5.5% إلى 1.53 درهم، ثم سهم» بنك المشرق«، بنسبة 5.26% إلى 80 درهماً، فيما كان سهم»الاستشارات المالية الدولية«الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.8% إلى 0.335 درهم، تلاه سهم»داماك«، بنسبة 13.7% إلى 1.07 درهم، ثم»أجليتي«9.94% إلى 7.07 دراهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 66.36 مليون درهم، منها 6.7 ملايين درهم للمواطنين، و59.6 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 66.36 مليون درهم، منها 59.47 مليوناً للأجانب، و6.8 ملايين للعرب.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.46% مع هبوط»أبوظبي الأول«2.5%، و»أبوظبي التجاري« 10.36%، و »أبوظبي الإسلامي«1.94%وانخفض قطاع العقار بنسبة 7.11% مع تراجع»الدار«7.18%، و»رأس الخيمة العقارية«6.38%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 5.26% مع تراجع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 4.93% بعد تراجع»إشراق«6.98%، و»الواحة كابيتال«4.46%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.24% مدعوماً بارتفاع»دانة غاز«1.58%، و»أدنوك للتوزيع«2.66%، و»طاقة«4.04%.

وهيمن سهم»واحة الزاوية«المدرج في الحصة الثانية على التداولات بسيولة بقيمة 2.8 مليار درهم بعد تنفيذ 24 صفقة كبيرة، ليغلق عند 2.35 درهم، تلاه سهم»أبوظبي الأول«بتداولات 205.47 ملايين درهم، إلى 15.6 درهماً، ثم»أبوظبي التجاري«بسيولة 150 مليون درهم، إلى 8.65 دراهم.

وكان»أبوظبي الوطنية للفنادق«الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.21% إلى 3.25 دراهم، تلاه»بنك رأس الخيمة الوطني«بنسبة 5.56% إلى 4.75 دراهم، ثم سهم»طاقة«4.04% إلى 0.85 درهم، فيما كان»أبوظبي التجاري«الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.36% إلى 8.65 دراهم، ثم»القدرة القابضة«10% إلى 0.81 درهم، تلاه»ريم للإستثمار) 9.95% إلى 16.66 درهماً.

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار90.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 90.4 مليون درهم موزعة بواقع 70.3 مليون درهم للأجانب، و19.74 مليون درهم للخليجيين، و366 ألف درهم للعرب.

المحافظ

تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 71.14 مليون درهم، ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 83 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 71.14 مليون درهم، وإلى الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 83 مليون درهم.