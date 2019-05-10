عودة التوقعات بسعر 100 دولار لبرميل خام برنت

المصدر: دبي - أشرف رفيق

عادت التوقعات بأن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار و110 دولارات للبرميل مرة أخرى، مع استمرار ارتفاع عدد عقود المشتقات غير المنجزة انتظاراً لهذه الارتفاعات، بينما استمر فارق السعر في الارتفاع بين خام برنت وخام دبي، ليصل إلى أعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي، فيما استقر فارق سعر خام وست تكساس مقارنة بخام دبي عند أقل مستوى له في شهر تقريباً، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.

يُذكر أن خام برنت هو معيار السعر في الأسواق الأوروبية، وفي الأسواق الأمريكية خام وست تكساس، وفي الأسواق الآسيوية خام دبي، إذ يتم الاهتداء بأسعارها لتحديد أسعار بقية أنواع النفط.

واستقر سعر خام وست تكساس الأميركي أعلى من متوسط سعر الأيام الخمسة الماضية لأول مرة منذ أواخر أبريل، بينما تراجع معدل التذبذب بعد ارتفاع السعر في جلسات التعامل على العقود الآجلة أمس. ولا يزال خام برنت وخام وست تكساس يكتسبان قوة الدفع لأعلى، برغم أن صوت النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يعلو على صوت التوترات بشأن الإيرانية.

وبلغت التوقعات لأسعار خام برنت تسليم يوليو 75 دولاراً للبرميل وتسليم ديسمبر 110 دولار، لكن السعر الفعلي لعقود يوليو المستقبلية بلغ 70.37 دولاراً للبرميل في بورصة لندن أول من أمس.