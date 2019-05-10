هبوط كبير للأسهم وسط ضغوط بيع على العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهدت أسواق الأسهم المحلية هبوطاً كبيراً في ختام جلسة أمس مدفوعة بضغوط بيعية استهدفت غالبية القطاعات، لا سيما البنوك والعقار، في ظل غياب المحفزات وتراجع قيم واحجام التداولات.

وانخفض سوق أبوظبي بنحو 1.39% أو ما يعادل 71.14 نقطة ليغلق عند 5052.8 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار، فيما فقد سوق دبي 40.26 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليستقر عند 2672.61 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 279.7 مليون درهم موزعة بواقع 122.7 مليوناً في دبي و156.9 مليوناً في أبوظبي، بعد التداول على 123.7 مليون سهم منها 89.2 مليوناً في دبي و34.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3953 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بضغط هبوط أسهم العقار بنسبة 2.35% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.81% و«داماك» 3.6% و«أرابتك» 2.01% و«إعمار مولز» 1.23% و«الاتحاد العقارية» 0.83% و«إعمار للتطوير» 0.28%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.45% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.54% و«دبي الإسلامي» 0.97%، ونزل قطاع النقل بنحو 1.05% مع تراجع «أرامكس» 1.92% واستقرار «الخليج للملاحة»، بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.25% مع صعود «سوق دبي المالي» 1.49%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 22.7 مليون درهم ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 19.28 مليون درهم ليقفل عند 4.5 دراهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 2.54% ليستقر عند 11.5 درهماً. وكان سهم «بنك المشرق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.26% إلى 80 درهماً، فيما كان «إيفا» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.95% ليغلق عند 0.33 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 1.16% مع انخفاض أسهم «أبوظبي الأول» 0.64% و«أبوظبي الإسلامي» 2.15% و«أبوظبي التجاري» 4.95%، وتراجع قطاع الاتصالات بنحو 2.34% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع العقار بنسبة 2.61%، مع هبوط سهم «الدار» 2.89%. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.8% مع ارتفاع سهمي «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» و«دانة غاز» بنحو 1.89% و1.19% و0.1% على التوالي، وصعد قطاع الاستثمار بنحو 0.55%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.4 مليون درهم ليغلق عند 15.6 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 30.56 مليون درهم ليغلق عند 8.65 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 19.1 مليون درهم ليقفل عند 15.86 درهماً. وكان سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.4% إلى 4.75 دراهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.41% إلى 3.25 دراهم.

إرشادات

من ناحية أخرى، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من الإعلانات التي قد تصل للمستثمرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الإلكترونية الأخرى التي تدعوهم للتعامل مع شركات خدمات مالية، ونصحت بعدم التعامل مع هذه الشركات قبل التأكد من أنها مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو من جهات رقابية رسمية.

«دانة غاز»

قالت شركة «دانة غاز» إنها لم تتخذ أي قرار بشأن إدراج أسهمها في بورصات عالمية. وأضافت في إفصاح لسوق أبوظبي أنها تقوم بشكل دوري بتقييم جميع الخيارات التي من شأنها أن تعمل على إيجاد الهيكل الرأسمالي الأكثر كفاءة لها، والذي يؤدي إلى تحقيق أعلى عائد استثماري لمساهميها، ويتضمن ذلك إمكانية الإدراج بأسواق مالية أخرى. وأغلق السهم أمس رابحاً 0.1% إلى مستوى 0.96 درهم بعد التداول على 848 مليون سهم بـ8.25 ملايين.

إفصاحات

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