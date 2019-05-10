شراكة بين «بنك أبوظبي الأول» و«موني غرام» لإطلاق تطبيق «باي إت»

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد بنك أبوظبي الأول شراكةً مع «موني غرام» المورد العالمي لخدمات للدفع والتحويل المبتكرة لإطلاق أحدث خدمة دفع عبر محفظة «باي إت» على الجوال في الإمارات.

هي المحفظة الرقمية بامتياز الأولى من نوعها في الدولة وبات تطبيق باي إت الآن متصلاً بكل منصات «موني غرام» للحوالات المصرفية المبتكرة والعابرة للحدود.

وتتجاوز قيمة الحوالات السنوية للأفراد حسب توقعات البنك الدولي 44 مليار دولار وبفضل انتشار الهواتف الذكية بنسبة 80% فإن هذه الشراكة تمكّن المستخدمين في الإمارات من إرسال الأموال عبر رصيدهم في محفظة باي إت إلى الأصدقاء والأقارب في أكثر من 200 دولة وإقليم.

وقال رامانا كومار، نائب الرئيس الأول المسؤول عن المدفوعات ومجموعة الصيرفة الشخصية في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نقدّم خدمات «موني غرام» للتحويل عبر حافظتنا على الهواتف.

وباي إت هي المحفظة الوحيدة على الجوال في الدولة التي تقدّم خدمات التحويل عبر «موني غرام»، وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرات هذا التطبيق الرائد بما يتماشى مع استراتيجيتنا في توفير أحدث الخدمات المالية الرقمية المتقدمة إلى عملائنا».

من جهته قال أحمد علي، مدير «موني غرام» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية تتعايش في مجتمع يسعى إلى أن يكون في مقدمة الابتكارات التكنولوجية. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة تقدّم حلولاً عصرية ومتقدمة لتلبية الاحتياجات اليومية لنسبة كبيرة من السكان. ومحفظة باي إت للجوال متوفرة على آب ستور وغوغل بلاي.

موني غرام مورد عالمي لخدمات الدفع والتحويل المبتكرة. وهي توفر إمكانية دفع الفواتير وإصدار أوامر الدفع ونقبل الشيكات الرسمية في بعض الأسواق المختارة. فيما تعتبر باي إت أول محفظة رقمية بالكامل في الإمارات تسمح للجميع أينما كان بأن يرسل ويستلم مبالغ مالية على مدار الساعة وتسديد فواتير المطاعم والمتاجر وتقاسم الفواتير مع الأصدقاء في المطعم وتعقب النفقات بشكل آني.