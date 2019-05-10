«المشرق» و«متلايف» يمنحان 5 رابحين فرصة زيارة مركز كينيدي للفضاء

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك المشرق، دخوله في شراكة مع شركة متلايف، المزوّد لبرامج التأمين على الحياة وبرامج منافع الموظفين، لإطلاق حملة حصرية يتم بموجبها منح 5 رابحين، وأحد أفراد أسرهم، فرصة مميزة لزيارة مركز كينيدي للفضاء الشهير في أورلاندو بولاية فلوريدا. ولغاية 15 مايو الجاري، سيتأهل عملاء المشرق الذين يشترون باقات تأمين «الحماية والتوفير» من «متلايف» عن طريق البنك للمشاركة في الحملة، وسيتم اختيار الرابحين بشكل تلقائي.

وقال أبوستولوس آيلاماكيس، رئيس قسم التأمين المصرفي والتأمين المباشر للمستهلكين لدى «متلايف»: «من خلال العمل مع شركائنا المميزين، نسعى لتزويد عملائنا بحلول الحماية والتوفير التي تمنحهم الطمأنينة وراحة البال التي يبحثون عنها. وبالتعاون مع شريكنا بنك المشرق، نحن متحمسون لتقديم هذه الفرصة لعملائنا لبلوغ النجوم وتحقيق أحلامهم».

وقال هشير كوتال، مدير أعمال التأمين المصرفي لدى بنك المشرق: «نتعاون مع متلايف لتزويد عملائنا بفرصة لزيارة مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وتعد هذه المنشأة التاريخية نقطة الانطلاق للعديد من الإنجازات المهمة في مجال السفر نحو الفضاء مثل بعثة أبولو إلى سطح القمر».